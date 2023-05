Serie A: Salernitana-Fiorentina 3-3 con uno strepitoso Dia

Gole e spettacolo allo stadio Arechi. asalernitana e Fiorentina pareggiano 3 a 3. Serata speciale con la tripletta di Boulaye Dia, ‘eroe’ di Napoli (10′ pt. 14′ st. e35′ st..

Non basta ai campani la serata di Dia per avere la meglio sulla Fiorentina:

L’inizom della gfara è a favore della Salernitana , il vantaggio premia il pressing della squadra di allenata da Sousa: Dia supera Igor, calcia sul primo palo e non lascia scampo a Terracciano, è 1-0 al 10′.

La Fiorentina assorve il colpo e prende coraggio. I viola sprecano con Nico González, che non sfrutta un regalo di Ochoa, ma al 35′ si riscatta incornando il perfetto cross di Dodô per il pareggio.

Nella ripresa la salernitana torna in vantaggio il merito è ancora di Boulaye Dia, che strappa da centrocampo e si invola in solitaria verso la porta, annichilendo Igor (e Biraghi) e battendo Terracciano La Fiorentina non molla , la squadra di Italiano pareggia i conti al 70′: gran palla di Bonaventura, Ikoné mette a sedere Ochoa e trova il 2-2.

Ochoa proitagonista su un tiro di Jovic salava il 2 a 3.

La Salernitana trova il tris al 79′, col rigore trasformato da Boulaye Dia Dia dopo il fallo di Terracciano su Mazzocchi, travolto dal portiere. I viola però reagiscono cinque minuti più tardi con la punizione di Biraghi, realizza il 3-3 finale.

La Fiorentina sale a 46 punti e la Salernitana a quota 35, +8 sullo Spezia terzultimo.

IL TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2) – Ochoa ; Lovato , Gyömbér (16′ Daniliuc ), Pirola ; Mazzocchi (47′ st Sambia s), Coulibaly , Bohinen (15′ st Vilhena ), Maggiore (15′ st Kastanos ), Bradaric ; Botheim 6, Dia . All. Paulo Sousa. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Bonazzoli, Troost-Ekong, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Piątek.

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano ; Dodô, Martinez Quarta, Igor (20′ st Ranieri ), Biraghi 5.; Mandragora (20′ st Duncan ), Castrovilli (15′ st Bonaventura ); Ikoné , Barák , González ; Arthur Cabral 5.5 (20′ st Jovic ). All. Italiano. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Milenkovic, Saponara, Terzic, Sottil, Bianco, Kayode, Brekalo.

Arbitro: Pezzuto.

Marcatori: 10′ Dia (S), 35′ González (F), 14′ st Dia (S), 25′ st Ikoné (F), 35′ st Dia (S) rig, 39′ st Biraghi (F).

Ammoniti: Mandragora (F), Castrovilli (F), Arthur Cabral (F), Daniliuc (S), Botheim (S), Martinez Quarta (F).