Serie A: Paredes – Vlahovic portano la Juve in ‘Paradiso”

La Juve torna vincere dopo 1 mese di vero ‘Purgatorio’. Nel primo anticipo della 33^ giornata- turno infrasettimanale , la squadra di Allegri batte il Lecce 21.

All’Allianz Stadium nel primo tempo Paredes (15′) sblocca il match su punizione, poi Ceesay (36′) pareggia dal dischetto e Vlahovic (41′) firma il raddoppio con una bella girata in area. Nella ripresa un’incornata di Danilo si stampa sul palo e Ceesay da buona posizxione si divora una grande occasione di testa . Bianconeri a quora 63 punti in classifica in piena zona Chanpions.





IL TABELLINO

JUVENTUS-LECCE 2-1

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer (42′ st Gatti), Bonucci, Danilo; De Sciglio (33′ Cuadrado), Fagioli, Paredes (42′ st Locatelli), Miretti (28′ st Pogba), Kostic; Di Maria (28′ st Chiesa), Vlahovic.

A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior. All.: Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Umtiti, Romagnoli, Pezzella (26′ st Ceccaroni); Gonzalez (15′ st Di Francesco), Hjulmand (44′ st Voelkerling), Maleh (15′ st Blin); Banda, Ceesay (44′ st Colombo), Oudin.

A disp.: Bleve, Brancolini, Tuia, Gendrey, Cassandro, Helgason. All.: Baroni

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 15′ Paredes (J), 36′ rig. Ceesay (L), 41′ Vlahovic (J)

Ammoniti: Paredes, Bremer (J); Umtiti, Pezzella (L)