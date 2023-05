Serie A : Atalanta – Spezia 3-2. Risolve Muriel

Nel turno infrasettimanale di Serie A, l’Atalanta batte 3-2 lo Spezia.

Al Gewiss Stadium partita difficile per la Dea con lo Spezia in vantaggio (18′) con Giasy che finalizza una percussione di Bastoni su errore di Scalvini. Immediata la reazione dei padroni di casa arriva poco dopo la mezz’ora di gioco con lo strepitoso tiro dalla lunga distanza di De Roon che finisce all’angolino basso, trovando l’1-1 con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa, alla Dea bastano 6 monuti per realizzare il vantaggio con Zappacosta (48′) e con Muriel (56′) , rito sul primo palo. Al 64′, però, Bourabia riapre i giochi con un sinistro a rimorchio su assist di Shomurodov. Il finale, tuttavia, non regala il 3-3 che avrebbe dato allo Spezia almeno un punto. Adesso, invece, Semplici rischia di scivolare al terzultimo posto. L’Atalanta, invece, si prende la quarta piazza in attesa della Roma da Inter e Milan..

IL TABELLINO

ATALANTA-SPEZIA 3-2

Atalanta (3-4-1-2): Musso ; Toloi , Djimsiti , Scalvini (22′ st Palomino , 38′ st Demiral); Maehle (47′ st Soppy ), De Roon , Koopmeiners , Zappacosta ; Pasalic (22′ st Ederson ); Muriel (22′ st Boga ), Zapata . A disp.: Rossi, Bertini, Okoli, Bernasconi, Mendicino, Hojlund. All.: Gasperini

Spezia (4-3-3): Dragowski ; Amian (21′ st Ferrer , Wisniewski , Nikolaou , Reca ; Bourabia (38′ st Verde sv), Ampadu (12′ st Ekdal ), Bastoni (12′ st Esposito ); Agudelo (38′ st Krollis ), Shomurodov , Gyasi . A disp.: Zoet, Marchetti, Caldara, Sala, Cipot, Kovalenko. All.: Semplici

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 18′ Gyasi (S), 32′ De Roon (A), 3′ st Zappacosta (A), 9′ st Muriel (A), 19′ st Bourabia (S)

Ammoniti: Ampadu (S), Bastoni (S), Agudelo (S)