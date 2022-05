Villareal-Liverpool 2-3. ‘Reds’ in finale Champions League

Il Liverpool è la prima finalista Chamnpiosn league. la squadra allenata da Kloop giocherà la finale di parigi contro la vincente Real Madrid-Manchester City

Il Liverpool centra la sua decima finale Champions League. Allo stadio della Ceramica i Reeds superano il Villareal 3-2 (andata 2-0).

Jurgen Kloop, dopo un primo tempo mai pericolosi dalla parti di Rulli , e sotto 2-0 , a segno Dia (3′) che sfrutta l’appoggio di Capoue e raddoppio di Coquelin (41′) con un colpo di testa ancora su cross di Capoue, il tecnico tedesco ad inizio ripresa inserisce Luis Diaz, così cambia la partitura del match con i Reeds che raccolgono i frutti grazie al gol che accorcia le distanze di Fabinho (62′), il tiro è teso Rulli impreparato sul suo palo e la palla passa tra le gambe del portiere argentino . Il Villareal non è quello visto nei primi 45 minuti, così il Liverpool affonda e pareggia i conti con un bel colpo di testa di Luis Diaz (67′) , l’attaccante sfrutta un perfetto cross di Alexander Arnold.

La squadra di Emery è in bambola e finisce k.o al (74′): Manè servito in profondità con la difesa del ‘Sottomarino Giallo’ altissima , supera Rulli (anche in questo caso fuori tempo) e deposita la palla del 3-2 finale. Prima del triplice fischio espulso Capoue per doppia ammonizione.

IL TABELLINO

VILLARREAL-LIVERPOOL 2-3

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol (34′ st Aurier), Pau Torres, Estupiñán (34′ st Trigueros); Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin (23′ st Pedraza); Gerard Moreno (23′ st Chukwueze), Dia (34′ st Alcacer).

A disp.: Asenjo, Jorgensen, Mario Gaspar, Iborra, Pena, Mandi, Moi Gomez. All.: Emery

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (35′ st Tsimikas); Keita (35′ st Henderson), Fabinho, Thiago Alcántara (35′ st Jones); Salah, Diogo Jota (1′ st Luis Diaz), Mané.

A disp.: Kelleher, Milner, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Origi, Matip, Elliot. All.: Klopp

Arbitro: Makkelie

Marcatori: 3′ Dia (V), 41′ Coquelin (V), 17′ st Fabinho (L), 22′ st Luis Diaz (L), 29′ st Mané (L)

Ammoniti: Lo Celso, Pau Torres (V)

Espulsi: 40′ st Capoue (V) – doppia ammonizione