Spezia Platek:”giusto sospendere i due arbitri”

Dopo il botta e risposta tra José Mourinho e la Lazio e la decisione di sospendere Pairetto e Nasca fino a fine stagione, anche lo Spezia interviene sull’episodio del mancato annullamento per fuorigioco del gol di Acerbi: “

Sabato sera è stato commesso un errore grave e inaccettabile, specialmente con l’ausilio delle moderne tecnologie che costano alla Lega milioni di euro e che permettono di consentire uno svolgimento regolare degli incontri – si legge in una nota firmata dal presidente dei liguri, Philip Raymond Platek -. Accogliamo con soddisfazione il provvedimento dell’AIA (la sospensione dei due arbitri, ndr), con la quale in questi giorni sono stati intrattenuti dialoghi continui nel rispetto delle vie istituzionali concesse, per avere spiegazioni in merito a un episodio inverosimile”.