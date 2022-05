“Durante il mese di luglio protagonisti saranno il Napoli, a Dimaro in val di Sole, la Fiorentina a Moena in val di Fassa, il Bologna a Pinzolo in val Rendena.

Accanto a queste big, anche numerose compagini, giovanili incluse, di Serie B e Lega Pro”. Lo ha detto Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, presentando il cartellone dei grandi eventi sportivi che si svolgeranno in Trentino.