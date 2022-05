In occasione del 73° anniversario della tragedia, l’Auditorium di Coverciano si illuminera’ di granata per ricordare i granata di capitan Mazzola.

Gravina : “Il mondo del calcio deve guardare al futuro senza mai dimenticare il passato”.

Il 4 maggio è stato proclamato dalla Fifa giornata mondiale del gioco del calcio in ricordo di quella che fu una delle squadre più forti dei suoi tempi: Il Torino.

Le limitazioni dovute causa Covid e dopo due anni di limitazioni e ristrutturazioni, sarà celebrata la classica messa nella basilica di Superga con successivo discorso del capitano granata. La Mole si illuminerà coi colori granata, come anche i principali ponti cittadini (novità di quest’anno). Verrà organizzata una mostra commemorativa al museo del Toro e la sera stessa alle ore 21 al Teatro Cardinal Massaia si terrà lo spettacolo “C’era una volta il Grande Torino”, la prima assoluta di una rappresentazione che andrà in tournée anche in Europa.