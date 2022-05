Champions League , ritorno semifinale. Villareal – Liverpool. le probabili formazioni

Villarreal e Liverpool , stasera ore 21 , Emery contro Kloop, ritorno semifinale Champions League.

All’andata Liverpool 2 Villareal 0. Gara difficile per il sottomarino Giallo recuperare il doppio svantaggio , ma nel catino dello Stadio della Ceramica con il pubblico a favore tutto non è impossibile per la squadra allenata da Emery.

Squadra che vince non si cambia per i Reds, pronti a puntare ancora su Konaté in difesa e Luis Diaz in attacco. Il Sottomarino Giallo ragiona su una formazione a trazione anteriore, ma Gerard Moreno e Danjuma non sono in perfette condizioni e sono da valutare per la partita dell’Estadio de la Ceramica.

Villarreal-Liverpool – ore 21

PROBABILI FORMAZIONI

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Yeremi Pino, Capoue, Parejo, Lo Celso; Chukwueze, Danjuma. All. Emery.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp.