Serie C – Risultati 38° Giornata

L’ultima giornata di campionato emesso gli ultimi verdetti . Prmozioni dirette play off e play out in serie C.

Vediamo la situazione anche nei gironi A, B e C,

Nel girone A non ci saranno play ou: Livorno, Lucchese e Pistoiese retrocedono direttamente in serie D.

Niente spareggi, visti i distacchi superiori agli 8 punti, con il Livorno che rimane ultimo in classifica.

In zona play off sorpasso del Renate, nei confronti della Pro Vercelli Il Grosseto batte l’Olbia e lascia il decimo posto alla Juventus, sconfitta a Piacenza. La Pro Patria ha sconfitto l’Alessandria e agguanta il quinto posto ai danni del Lecco, battuto in casa dall’AlbinoLeffe.

Il primo turno degli spareggi, in programma domenica prossima (gara secca), prevede le seguenti partite:

Pro Patria-Juventus U23

Lecco-Grosseto

AlbinoLeffe-Pontedera

Questi i verdetti del Girone B

Perugia promosso in serie B. Vanno alla Fase Nazionale: Padova (secondo), SudTirol (terzo) e Modena (migliore quarta). Si qualifica al secondo turno dei Play Off Fase dei Gironi la FeralpiSalò (quinta).

Le sfide del primo turno dei Play Off sono:

Triestina-Virtus Verona

Cesena-Mantova

Matelica-Sambenedettese

Nel Girone C

Ternana in serie B. Catanzaro (secondo) e Avellino (terzo) alla Fase Nazionale. Bari (quarto) al secondo turno della Fase dei Gironi.

Queste le sfide del primo turno playoff

Juve Stabia-Casertana

Catania-Foggia,

Palermo-Teramo

Retrocessa la Cavese. Il playout sarà Paganese-Bisceglie.

RISULTATI

GIRONE A

Giornata Nº 38 Data Incontro Risultato 02/05/2021 Lecco Albinoleffe 1 2 02/05/2021 Livorno Pro Sesto 0 2 02/05/2021 Alessandria Pro Patria 0 1 02/05/2021 Giana Pistoiese 2 0 02/05/2021 Pontedera US Pergolettese 5 1 02/05/2021 Grosseto Olbia 2 0 02/05/2021 AC Renate Lucchese 1 0 02/05/2021 Piacenza Juventus 3 2 02/05/2021 Novara Como 0 5 02/05/2021 Carrarese Pro Vercelli 0 0

Classifica

Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs Como 75 38 23 6 9 59 44 12 4 3 27 17 11 2 6 32 27 Alessandria 68 38 20 8 10 48 29 12 3 4 30 14 8 5 6 18 15 AC Renate 65 38 19 8 11 47 36 12 3 4 27 15 7 5 7 20 21 Pro Vercelli 63 38 17 12 9 48 35 9 5 5 25 17 8 7 4 23 18 Pro Patria 61 38 16 13 9 37 28 7 7 5 20 18 9 6 4 17 10 Lecco 60 38 16 12 10 50 36 10 6 3 31 16 6 6 7 19 20 Albinoleffe 57 38 14 15 9 43 36 5 9 5 14 14 9 6 4 29 22 Pontedera 55 38 14 13 11 47 40 8 7 4 24 16 6 6 7 23 24 Grosseto 54 38 14 12 12 43 41 7 5 7 24 23 7 7 5 19 18 Juventus 52 38 14 10 14 52 50 8 6 5 32 24 6 4 9 20 26 Novara 49 38 12 13 13 48 49 7 8 4 23 19 5 5 9 25 30 Piacenza 49 38 12 13 13 47 48 6 8 5 27 24 6 5 8 20 24 Olbia 47 38 10 17 11 47 47 7 6 6 27 22 3 11 5 20 25 US Pergolettese 44 38 12 8 18 45 52 7 2 10 19 23 5 6 8 26 29 Giana 44 38 11 11 16 36 45 8 5 6 26 21 3 6 10 10 24 Carrarese 44 38 11 11 16 34 40 6 4 9 19 20 5 7 7 15 20 Pro Sesto 43 38 10 13 15 31 45 3 9 7 15 20 7 4 8 16 25 Livorno 34 38 7 13 18 41 53 5 6 8 27 26 2 7 10 14 27 Lucchese 31 38 6 13 19 36 60 4 6 9 19 28 2 7 10 17 32 Pistoiese 31 38 8 7 23 27 52 7 5 7 17 16 1 2 16 10 36

GIRONE B

Data Incontro Risultato 02/05/2021 Cesena Arezzo 3 1 02/05/2021 Ravenna Carpi 2 1 02/05/2021 Padova Sambenedettese 1 0 02/05/2021 Feralpisalò Perugia 0 2 02/05/2021 Virtus Vecomp Modena 3 3 02/05/2021 Triestina Mantova 1 1 02/05/2021 Matelica Imolese 3 0 02/05/2021 Legnago Fermana 3 1 02/05/2021 Vis Pesaro Sudtirol 1 3 02/05/2021 Gubbio Fano 2 1

Classifica

Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs Padova 79 38 24 7 7 68 26 13 4 2 36 8 11 3 5 32 18 Perugia 79 38 23 10 5 67 30 14 4 1 42 14 9 6 4 25 16 Sudtirol 75 38 21 12 5 66 29 12 5 2 33 12 9 7 3 33 17 Modena 70 38 21 7 10 51 28 13 3 3 37 12 8 4 7 14 16 Feralpisalò 60 38 17 9 12 54 46 11 2 6 31 18 6 7 6 23 28 Triestina 59 38 15 14 9 48 40 11 5 3 28 17 4 9 6 20 23 Cesena 57 38 15 12 11 51 42 6 6 7 24 25 9 6 4 27 17 Matelica 56 38 16 8 14 59 62 11 6 2 39 21 5 2 12 20 41 Sambenedettese 54 38 14 12 12 43 43 7 6 6 22 22 7 6 6 21 21 Mantova 49 38 12 13 13 47 49 6 5 8 22 28 6 8 5 25 21 Virtus Vecomp 49 38 11 16 11 43 44 4 11 4 22 20 7 5 7 21 24 Gubbio 48 38 12 12 14 40 45 6 7 6 22 25 6 5 8 18 20 Fermana 42 38 9 15 14 31 44 8 6 5 20 17 1 9 9 11 27 Carpi 41 38 10 11 17 45 62 7 8 4 28 18 3 3 13 17 44 Vis Pesaro 41 38 11 8 19 41 57 7 4 8 20 26 4 4 11 21 31 Legnago 38 38 8 14 16 35 47 6 5 8 21 20 2 9 8 14 27 Imolese 35 38 9 8 21 34 55 4 6 9 15 24 5 2 12 19 31 Fano 33 38 5 18 15 32 47 2 9 8 18 22 3 9 7 14 25 Ravenna 30 38 6 12 20 32 62 5 7 7 17 24 1 5 13 15 38 Arezzo 29 38 5 14 19 37 66 3 7 9 20 34 2 7 10 17 32

GIRONE C

Giornata Nº 38 Data Incontro Risultato 25/04/2021 Potenza Trapani 02/05/2021 Bari Bisceglie 2 1 02/05/2021 Foggia Catania 2 2 02/05/2021 Teramo Viterbese 2 0 02/05/2021 Vibonese Turris 1 1 02/05/2021 Virtus Francavilla Palermo 1 3 02/05/2021 Casertana Paganese 1 1 02/05/2021 Catanzaro Monopoli 2 2 02/05/2021 Ternana Juve Stabia 3 4 02/05/2021 Cavese Avellino 1 1

Classifica