Serie C: Giana-Pistoiese 2-0

Il nono risultato utile consecutivo permette alla Giana di rimanere in Serie C . ( nella foto del portale GianaTritium, la festa finale)

Nell’ultima gara del Campionato di Serie C contro la Pistoiese, La Giana batte la Pistoiese 2-0 e si garantisce la permanenza in Serie C.

La Partita:

Parte bene la Pistoiese più possesso palla ma, è la Giana ad avvicinarsi alla porta avversaria pericolosamente con Pinto che da buona posizione mette a lato, poi al 7’ è ancora Pinto , la conclusione e spedita in angolo .

La prima fase del match I è un po blanda, l’appelltivo che le due squadre che devono entrambe vincere per restare in C, e testimoniano le poche occasione da gol che le due squadre creano.

Il primo intervento del portiere gorgonzolese Acerbis è al 13’ su colpo di testa di Mazzarani, con la palla che arriva tranquilla tra le sue braccia. Così fino alla fine del primo tempo si alternano azioni ma, senza emozioni.

Nella ripresa la Giana è più determinata e dopo 3 minuti i locali vanno in gol : Palazzolo appoggia la palla a Madonna , cross dalla destra , in area arriva puntuale Perna piazzando la sfera la palla all’incrocio dei pali.

La Giana insiste e su calcio di punizione (54’) Dalla Bona, sfiora il raddoppio con la palla di pochissimo a lato.

Il risultato rimanne in bilico , anche se è la Giana che imprime più ritmo alla partita.

All’ 83′ arriva il raddoppio: superba giocata fuori area di Dalla Bona , il tiro sorprende Nordi con la palla che termina alle sue spalle 2 a 0.

Dopo 6 minuti di recuepero il triplice fischio finale . La Giana festeggia la meritata salvezza.

Il Tabellino

Giana Erminio-Pistoiese 2-0

GIANA ERMINIO: Acerbis; Marchetti, Bonalumi, Montesano; Madonna, Palazzolo (dal 90’ Rossini), Dalla Bona, Pinto, Perico; Perna (dal 95’ Ferrario), Corti (dal 76’ D’Ausilio). All. Oscar Brevi.

PISTOIESE: Nordi; Romagnoli, Varga, Baldan; Mazzarani (dal 73’ Solerio), Spinozzi; Simonetti (dal 60’ Rovaglia), Cerretelli (dal 73’ Lo Faso), Maurizi, Valiani; Chinellato. A disposizione: Vivoli, Serra, Cavalli, Giordano, Renzi, Tempesti, Rondinella. All. Stefano Sottili.

Marcatori: 48’ Perna (G), 83’ Dalla Bona (G),

ARBITRO:D’Ascanio di Ancona.

Guido Baroni