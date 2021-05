Serie A- Inter Campione d’Italia. Risultati 34^ Giornata

L’Inter conquista con quattro turni d’anticipo il suo 19° Scudetto. I Nerazzurri in virtù del risultato dell’Atalanta (1-1) contro il Sassuolo conquistano matematicamente il titolo di Campioni d’Italia

Una bella cavalcata quela dei nerazzurri di Antonio Conte. Dopo nove titoli consecutivi l’Inter spodesta la Juventus dal gradino più alto del calcio Nazionale.

Lo Spezia non molla e dopo essere passato in svantaggio , recupera il risultato contro l’Hellas Verona al Bentegodi finisce (1-1).

Lotta aperta per la Champions League: Atalanta, Juvebtus, Milan, Napoli e Lazio.

I partenopei hanno commesso un mezzo passo falso al Diego Armando Maradona (1-1) , azzurri raggiunti al 93’ dal gol di Nadez , dopo essere passati in vantaggio al 13ì con Osimhen. Rischia la Juve a Udine, alla Dacia Arena , l’Udinese va in vantaggio nel primo tempo all’11’ con Molina Nella ripresa Ronaldo pareggia su calcio di rigore, poi mette a segno il raddoppio all’89’ Il Milan ritorna ad essere il Milan . i rosoneri non trovano difficoltà ha battere un discreto Benevento, a San Siro finisce (2-0). Le Streghe al terz’ultimo posto a quota 31 punti con l Torino, i graata giocheranno questa sera il posticipo contro il Parma, oltre alla gara da recuperare contro la Lazio. I biancocelesti hanno battuto il Genoa 4-3. Partita scoppiettante. La squadra di Simone Inzaghi punta tutto ad un posto in Champions League.

Il derby dell’Appennino regala tante emozioni e gol: finisce 3-3 al Dall’Ara con la tripletta di Rodrigo Palacio. Fiorentina ancora non del tutto tranquilla in classifica, serve una spinta giusta.

Passo falso dell’Atalanta fermato al Mapei Stadiun dal Sassuolo (1-1), Muriel in pieno recupero sbaglia un calcio di rigore che poteva dare la vittoria alla Dea. Entrambe le squadre hanno terminato il match in dieci uomini.

La Roma non ha digerito ancora la pesante sconfitta all’Old Trafford (6-2) andata della semifinale Europa League contro il Manchester United. La squadra giallorosa non è ancora libera mentalmente, il gioco non è fluido e la Samp dell’ex tecnico Ranieri guadagna tre punti. Al Ferraris finisce 2-0 per i blucerchiati.

Data Incontro Risultato 01/05/2021 Verona Spezia 1 1 01/05/2021 Crotone Inter 0 2 01/05/2021 Milan Benevento 2 0 02/05/2021 Lazio Genoa 4 3 02/05/2021 Napoli Cagliari 1 1 02/05/2021 Bologna Fiorentina 3 3 02/05/2021 Sassuolo Atalanta 1 1 02/05/2021 Udinese Juventus 1 2 02/05/2021 Sampdoria Roma 2 0

Classifica

Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs Inter 82 34 25 7 2 74 29 14 1 1 40 15 11 6 1 34 14 Atalanta 69 34 20 9 5 79 40 11 3 3 47 22 9 6 2 32 18 Juventus 69 34 20 9 5 67 31 13 2 2 37 13 7 7 3 30 18 Milan 69 34 21 6 7 62 41 8 5 5 31 24 13 1 2 31 17 Napoli 67 34 21 4 9 74 38 11 3 3 44 18 10 1 6 30 20 Lazio 64 33 20 4 9 60 49 12 2 3 35 23 8 2 6 25 26 Roma 55 34 16 7 11 58 53 11 4 2 35 18 5 3 9 23 35 Sassuolo 53 34 14 11 9 56 51 6 8 3 28 24 8 3 6 28 27 Sampdoria 45 34 13 6 15 45 47 8 2 7 27 24 5 4 8 18 23 Verona 42 34 11 9 14 41 42 6 4 7 20 20 5 5 7 21 22 Bologna 39 34 10 9 15 47 56 7 5 5 32 27 3 4 10 15 29 Udinese 39 34 10 9 15 39 46 5 3 9 13 17 5 6 6 26 29 Genoa 36 34 8 12 14 40 52 5 7 5 25 24 3 5 9 15 28 Fiorentina 35 34 8 11 15 45 57 5 6 6 23 23 3 5 9 22 34 Spezia 34 34 8 10 16 43 63 4 6 6 21 26 4 4 10 22 37 Cagliari 32 34 8 8 18 40 57 5 3 9 22 31 3 5 9 18 26 Torino 31 32 6 13 13 46 56 2 8 6 23 28 4 5 7 23 28 Benevento 31 34 7 10 17 37 68 2 6 9 17 35 5 4 8 20 33 Parma 20 33 3 11 19 36 70 2 5 10 13 31 1 6 9 23 39 Crotone 18 34 5 3 26 42 85 4 1 12 21 34 1 2 14 21 51

Prossimo Turno 35^ Giornata

Data Incontro 08/05/2021 Udinese Bologna 08/05/2021 Spezia Napoli 08/05/2021 Inter Sampdoria 08/05/2021 Fiorentina Lazio 09/05/2021 Genoa Sassuolo 09/05/2021 Verona Torino 09/05/2021 Benevento Cagliari 09/05/2021 Parma Atalanta 09/05/2021 Roma Crotone 09/05/2021 Juventus Milan

Classifica Marcatori

1 Cristiano Ronaldo 27

2 Lukaku R. 21

3 Vlahovic D. 19

3 Simy 19

3 Muriel L. 19

3 Immobile C. 19

7 Insigne L. 17

8 Lautaro Martínez 15

8 Berardi D. 15

8 João Pedro 15

9 Ibrahimovic Z. 15