Senza Osimhen il Napoli ‘fantasma’ sconfitto dal Milan 4-0

(di Rosario Murro) -Nel posticipo della 28a giornata di campionato, il Milan spazza via il Napoli e cala il poker al ‘Maradona’

Dovranno incontrarsi altre due volte ai quarti di finale Champions League , andata a San Siro ma, il primo round se lo prende il Milan che nel posticipo della 28^ giornata ha totalmente annichilito il Napoli dei record. Possiamo definire il match un’impresa dei ragazzi di Pioli mattatori assoluti per tutti i 90 minuti.

Le scelte di Pioli di ritornare ai vecchi fasti con la difesa a quattro, con Brahim Diaz in versione ‘Folletto’ libero di spaziare su tutto il terreno di gioco; con Bennacer come un francobollo sulla la regia partenopea di Lobotka ,; Anguissa fuori giri; Di Lorenzo impacciato e legnoso sulle gambe grazie alle scelte di Pioli che alla fine hanno riportato sostanza ai Rossoneri.

Contro il Napoli più brutto della stagione, i rossoneri hanno vita facile e dopo aver sfiorato il vantaggio con Brahim Diaz , e rischiato su una girata di Simeone , lo stesso spagnolo su una voragine al centro della difesa partenopea , regala un’assist perfetto a Leao , il portoghese con lo scavino trafigge Meret (17′).Passano 8′ e Diaz trova il raddoppio dopo un cross a centroarea di Bennacer deviato da Kim, l’ex Real mette a sedere Mario Rui e batte ancora il portiere del Napoli con la deviazione del sudcoreano.

Il Napoli risponde con un tiro dai 20 metri di Lobotka , neutralizzato da Maignan.

L’assenza di Osimhen pesa e si fa sentire , Simeone con tutta la buona volontà , non possiede le caratteristiche del nigeriano non la vede quasi mai, così ci prova Zielinski in pieno recupero, ma Maignan è attento sul suo sinistro e si rifugia in angolo. Si va al riposo con il Milan meritatamente avanti 2-0.

Nella ripresa il Napoli attacca e prende convinzione dei propri mezzi ma, si espone al veloce contropiede dei Rossoneri : Giroud sfiora il tris di pochissimo la palla accarezza la base del palo della porta difesa da Meret.

Nel momento migliore del Napoli, con Maignan provvidenziale su Kim e Mario Rui, il il Milan va in gol per la terza volta un. Tonali recupera palla a centrocampo su Zielinski che esagera nel trattenere la palla e innesca Leao, il portoghese conla sua velocità finta su Rrahmani e di sinistro fulmina Meret (59′).

Pioli, intanto, perde Brahim Diaz per un problema all’adduttore . Al suo posto entra uno scatenato Saelemaekers, il belga trova subito la rete del 4-0 poker dopo uno splendido slalom . Sia Pioli che Spalletti ricorrono ai cambi , il match è segnato a favore del Milan . Saelemaekers non è in grande spolvero cos’ il belga sbatte due volte su Meret che gli nega il pokerissimo. Nel finale l’orgoglio partenopeo con Raspadori tenta la rete della bandiera , la conclusione all’84’ è chiusa in angolo da Tomori.

Così al triplice fischio di Rapuano , primo round va con grande merito al Milan, ora appuntamento all’11 e al 18 aprile: in palio le semifinali di Champions League.

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 0-4

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo ,4, Rrahmani 4, Kim 4,5 (36′ st Juan Jesus sv), Mario Rui 4,5; Anguissa 4, Lobotka 4,5 (23′ st Ndombele 5,5), Zielinski 5 (23′ st Elmas 5,5); Politano 5,5 (23′ st Lozano 5,5), Simeone 4,5 (31′ st Raspadori 5), Kvaratskhelia 5,5. A disp.: Gollini, Marfella, Ostigard; Demme, Gaetano, Zedadka, Zerbin. All.: Spalletti 4,5

Milan (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 6,5, Kjaer 7, Tomori 7, Theo Hernandez 6,5; Bennacer 7,5 (37′ st Bakayoko sv), Tonali 7,5; Brahim Diaz 8 (12′ st Saelemaekers 7,5), Krunic 6,5 (37′ st De Ketelaere sv), Leao 8 (29′ st Rebic 6); Giroud 6,5 (29′ st Origi 6). A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Thiaw, Adli, Pobega, Vranckx. All.: Pioli 8

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 17′ e 14′ st Leao (M), 25′ Brahim Diaz (M), 22′ st Saelemaekers (M)

Ammoniti: Giroud (M), Lobotka (N), Krunic (M)

Espulsi: –

Note: –

LE STATISTICHE

Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima in classifica a inizio giornata di campionato, almeno due volte in più rispetto ad ogni altra formazione in Serie A.

Prima del Milan, l’ultima squadra capace di segnare quattro gol in trasferta contro la squadra prima in classifica a inizio giornata di Serie A era stata la Fiorentina, contro l’Inter il 27 settembre 2015 (4-1).

Il Napoli ha perso due delle ultime tre gare casalinghe di Serie A (1V), tanti ko quanti nei precedenti 20 incontri interni nella competizione.

Il Milan ha vinto una gara di Serie A con almeno quattro gol di scarto per la prima volta dal 12 maggio 2021 (7-0 contro il Torino).

Il Napoli ha effettuato almeno 20 tiri senza segnare in un incontro di Serie A per la prima volta dal 22 dicembre 2021, 26 contro lo Spezia in quell’occasione.

Il Napoli ha subito due gol nei primi 25 minuti di gioco di un incontro di Serie A per la prima volta dal 31 agosto 2019, contro la Juventus.

Rafael Leão è il secondo più giovane giocatore ad aver segnato almeno 20 gol dall’inizio della scorsa stagione in Serie A, dietro solo a Dusan Vlahovic.

Prima di Rafael Leão, l’ultimo giocatore del Milan capace di segnare almeno 10 gol in due stagioni di fila in Serie A prima di compiere 24 anni era stato Mario Balotelli (tra il 2012/13 e il 2013/14).

Brahim Díaz ha stabilito il suo nuovo record di gol in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei: cinque.

Brahim Díaz ha sia segnato che servito un assist in una singola gara per la terza volta in carriera in Serie A, dopo il 12 maggio 2021 contro il Torino e il 13 agosto 2022 contro l’Udinese.

Piotr Zielinski (318) ha scavalcato Kalidou Koulibaly (317) diventando in solitaria il nono giocatore con più presenze con il Napoli considerando tutte tutte le competizioni.

Mário Rui ha giocato oggi la sua 150ª gara in Serie A con la maglia del Napoli.