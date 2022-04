Serie A: Udinese – Cagliari 5-1

L’Udinese batte il Cagliari 5-1. Alla Dacia Arena i friulani subiscono lo svantaggio adopera di Joao Pedro. La squadra di Cioffi risponde nel primo tempo Becao e Beto, poi nella ripresa l’attaccante portoghese mette a segno la personale tripletta e Molina firma un gol capolavoro da oltre 30 metri .Per il Cagliari, fermo al quart’ultimo posto a 25 punti, è la quarta sconfitta consecutiva.

IL TABELLINO

UDINESE-CAGLIARI 5-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6,5; Becao 6,5, Nuytinck 6,5, Zeegelaar 6; Molina 7 (24’st Soppy 6), Pereyra 7, Walace 6,5 (17’st Jajalo 6), Makengo 6 (24’st Arslan 6), Udogie 6,5; Success 7,5 (17’st Pussetto 6,5), Beto 9 (31’st Nestorovski 6). A disp: Padelli, Gasparini, Benkovic, Soppy, Samardzic, Arselan, Jajalo, Pussetto, Nestorovski, Ballarini. All. Cioffi.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno 6; Goldaniga 5, Lovato 4,5 (31’st Walukievicz 6), Altare 5 (9’st Keita 5,5); Zappa 5 (20’st Rog 6), Deiola 5 (9’st Baselli 6), Grassi 4,5, Dalbert 5, Bellanova 5; Pereiro 5 (31’st Carboni 6), Joao Pedro 6,5. A disp: Radunovic, Aresti, Carboni, Rog, Obert, Lykoggianis, Baselli, Keita, Ceter, Walukievicz, Luvumbo. All. Mazzarri.

Arbitro: Abisso

Marcatori: 32’ Joao Pedro (C), 38’ Becao, 45’, 4’st e 28’st Beto, 14’st Molina

Ammoniti: Dalbert, Grassi, Baselli (C), Walace, Pereyra (U)

Espulsi: Grassi per doppia ammonizione