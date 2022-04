Serie A: Juventus -Inter 0-1

L’Inter non molla la corsa allo scudetto. I nerazzurri battono la Juve 1-0

Match intenso davanti ai 41mila spettatori presenti allo Stadium.

Un calcio di rigore di Calhanoglu al 50′ del primo tempo, l’Inter ha battuto 1-0 la Juventus nel posticipo della 31a giornata di Serie A.

Una partita da vera battaglia. L’inizio è tutto della squadra di Allegri vicina al gol con la traversa di Chiellini e a qualche occasione sprecata da Morata e Vlahovic.

Poi l’episodio, contestato, prima dell’intervallo con il pestone da rigore di Morata su Dumfries: Calhanoglu, sulla ripetizione del rigore sbagliato, ha battuto Szczesny. Nella ripresa palo di Zakaria per la Juventus. nel finale la Juve reclama il calcio di rigore per fallo di D’Amnrosio su Vlahovic non concesso da Irrati.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 0-1

Juventus (4-2-3-1): Szczesny ; Danilo , De Ligt , Chiellini , Alex Sandro (28′ st De Sciglio ); Rabiot (39′ st Arthur ), Locatelli (34′ Zakaria ); Cuadrado (39′ st Bernardeschi ), Dybala , Morata (28′ st Kean ); Vlahovic . A disp.: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani. All.: Allegri .

Inter (3-5-2): Handanovic ; D’Ambrosio , Skriniar , Bastoni ; Dumfries (14′ st Darmian ), Barella , Brozovic (33′ st Gagliardini ), Calhanoglu (33′ st Vidal ), Perisic ; Martinez (14′ st Correa ), Dzeko (46′ st Gosens ). A disp.: Radu, Cordaz, Ranocchia, Dimarco, De Vrij, Vecino, Sanchez, Caicedo. All.: Inzaghi.

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 50′ rig. Calhanoglu

Ammoniti: Rabiot, Locatelli, Morata, Cuadrado (J); Martinez, Skriniar, Perisic, Calhanoglu (I)