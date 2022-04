Serie A: Atalanta – Napoli 1-3. Apre Insigne poi Politano , accorcia De Roon chiude Elmas

Il Napoli sbanca al Gewiss Stadium. . La squadra di Spalletti agguanta il Mian in testa alla classifica.(foto: Politano alraddoppio)

Il Napoli grida al Campionato e rimane aggrappato al Milan , rossoneri che giocheranno domani sera contro il Bologna.

Inizia bene l’Atalanta , il Napoli non trova le giuste misure , qualche pericolo per Ospina con due colpi di testa del giovane Scalvini su due calci d’angolo.

Il Napol passa in vantaggio al : Zanoli si infila e corre verso l’area di rigore, in verticale serve Mertens , il belga tocca la palla , Musso frana addosso all’attaccante partenopeo. Di Bello consulta il Var e concede il rigore che Insigne trasforma.

La squadra di Gasperini non ci sta e cerca il pareggio, la retroguardia azzurra per l’occasione in maglia rossa , a parte qualche leggerezza tiene bene e raddoppia con Politano , su schena da calcio di punzione pennellato da Insigne, la girata al volo non da scampo a Musso.

Nella rirpesa Gaspereini si gioca le carte Boga e Mirianchuck per Hatheboer e Malinovsky.

La gara esprime le stesse modalità del primo tempo , con la Dea che attacca , e il Napoli si difende e cerca veloci contropiedi. Mertens , uno dei migliori esegue i suoi compiti da raccordo.

L’Atalanta riapre la gara al , con De Roon , di testa infila Ospina su assist perfetto di Mirianchuck.

Gara riaperta con il Napoli che arretra , ma si difende bene. Spalletti opera i cambi con Elmas e Lozano , l messicano su lancio di Koulibaly serve su lpiatto d’argento lampalla a Elmas che infila Musso.

Elmas in gol

Esce Mertens , gran lavoro per il belga , Poi Di bello fischia la fine delle ostilità

IL TABELLINO

ATALANTA-NAPOLI 1-3

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Scalvini 6,5, Palomino 5, Djmsiti 6 (18′ st Maehle 6); Hateboer 5,5 (1′ st Boga 6,5), De Roon 6,5, Freuler 6 (38′ st Pasalic sv), Zappacosta 6; Koopmeiners 5; Malinovskyi 6,5 (1′ st Miranchuk 6,5), Muriel 5,5 (38′ st Cissè sv). Allenatore Gasperini 6. A disp.: Francesco Rossi, Sportiello, Pezzella, Mihaila, Pessina, Cittadini, Pasalic, Zapata, Cissé.

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6,5; Zanoli 6,5, Koulibaly 6,5, Juan Jesus 6, Mario Rui 6,5; Anguissa 6,5, Lobotka 7, Politano 6,5 (14′ st Elmas 6,5), Zielinski 6 (25′ st Fabian Ruiz 6), Insigne 7 (25′ st Lozano 6,5); Mertens 6,5 (43′ st Malcuit sv). Allenatore Spalletti 7. A disp.: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Demme.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 14′ st Insigne rig. (N), 37′ pt Politano (N), 13′ st De Roon (A), 36′ st Elmas (N)

Ammoniti: Palomino, De Roon (A), Juan Jesus, Ospina, Lozano (N)