Santa Marinella Boxing night: MARSILI CAMPIONE UE LEGGERI

Grande serata di boxe doveva essere e grande serata di boxe è stata quella svoltasi ieri sera (1/4) a Santa Marinella.

Tutti i riflettori erano puntati sul match per il Titolo UE leggeri tra Emiliano Tizzo Marsili (41v1p) e lo spagnolo Frank Urquiaga. Una sfida molto equilibrata e avvincente lungo tutti i suoi 12 round, nella quale si è meritatamente imposto ai punti il nostro imbattuto ed inarrestabile Marsili (115-113; 112-115; 115-112), vincendo per Split Decision. La serata, organizzata dalla OPI 82, aveva anche in programma il match per il titolo Intercontinentale Youth Leggeri WBC Daniel Spada (11 v) vs Andrea Sito (6v2s3p). Sfida vinta con verdetto unanime (78-74; 79-73; 77-75) dal boxer romano Daniel “Il Cobra” Spada.



Per quanto riguarda il resto del programma, nei Medi Giovanni Sarchioto (3v) ha sconfitto per KOT 1 Round Samir Nasim (1s). Francesco “Dinamite” Russo (11v2s), sempre nella categoria dei Medi, ha superato per ABB 2 Round Giusto Durante (3v2s). Il Medio Omar Illunga (18v2s1p) ha battuto per KOT 4 Round lo sloveno Alex Visocnik (1v3s).



RISULTATI:



Ue Leggeri: Emiliano Marsili WP vs Frank Urquiaga SPA



Int. Youth Leggeri WBC: Daniel Spada WP vs Andrea Sito



Medi: Giovanni Sarchioto W KOT 1 ROUND vs Semir Nasim



Medi Francesco Russo W ABB 2 ROUND vs Giusto Durante



Medi: Omar ILLUNGA W KOT 4 ROUND vs Alex Visocnik