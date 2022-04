Napoli, Spalletti:” abbiamo dimostrato di essere una squadra di alto livello”

“Abbiamo fatto dei passi in avanti – ha commentato Spalletti a fine partita -, anche dal punto di vista caratteriale. , ma non bisogna abbassare la guardia e ricordarci di quelle sconfitte interne che ancora bruciano”.

“L’atteggiamento non si può più sbagliare – ha proseguito Spalletti a DAZN -. Arrivati a questo punto bisogna pensare solo a vincere la partita, perché per essere in questa posizione abbiamo superato diverse situazioni difficili in stagione. Dopo il gol preso è venuto fuori il carattere della squadra, che non si è intimorita tornando a macinare gioco”.

A sette giornate dalla fine lo scudetto è alla portata del Napoli: “La squadra è presente, compatta e disposta ad aiutarsi. I giocatori hanno capito che si stanno giocando la felicità di un popolo intero e meriterebbero di fargli vivere questa gioia”.