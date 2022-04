Juventus , Allegri:”il nostro obiettivo è mantenere il quarto posto”

Massimiliano Allegri ‘sorridente’ commenta la sconfitta dello Stadium contro l’Inter.

” parliamo della partita e non delle decisionia rbitrali. Così esordisce Allegri.

“Abbiamo fatto una bella partita, una bella prestazione, abbiamo creato tanto e tirato tanto in porta – ha detto ai microfoni di Dazn -. E’ stata una bella Juventus, questa squadra ha ampi margini di miglioramento. Ora possiamo dire che la Juve è definitivamente fuori dalla lotta scudetto. L’Inter è favorita per lo scudetto perché ha un calendario più facile di Milan e Napoli . Dopo la partita di stasera saranno i nerazzurri favoriti. Ci sono tutti i presupposti perché l’anno prossimo si parta per vincere il campionato. Ora mancano 7 partite, dobbiamo fare bene per il quarto posto con la Roma a 5 punti”.