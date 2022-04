“Stiamo rincorrendo Milan e Napoli dopo aver perso dei punti che cercheremo di recuperare da qui a fine stagione – ha commentato Simone Inzaghi a fine partita.

“Ho poca pressione, perché siamo messi meglio di quanto potessimo pensare in classifica e come trofei vinti. Poi ovvio sei all’Inter e la pressione c’è sempre, adesso è lunghissima e inseguiamo i favoriti per il titolo che sono altri”.