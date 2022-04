L’Atalanta esce sconfitta dal match contro il Napoli . Per la Dea si complica la qualificazione Champions League.

“Ora è più difficile da raggiungere – ha commentato Gasperini a fine partita -, pur avendo una partita da recuperare. Queste partite in cui giochi bene, come contro il Napoli, non bisogna perderle. Abbiamo provato a raddrizzare una gara che ci vedeva immeritatamente sotto 0-2, ma poi se non riesci a pareggiare rischi di perdere”.