Serie A: Napoli – Crotone 4-3

Il Napoli batte il Crotone 4-3 , ma quanta fatica per i ragazzi di Rino Gattuso.

Alla fine del primo tempo in vantaggio3-1; in gol Insigne , Osimhen e Mertens su calcio di punizione al limite . Sul 2 a 0 Simy accorcia le distanze, su errato appoggio di Manolas , il servizio è di Benali .

Nel secondo tempo, il Napoli blando subisce la rimonta dei calabresi: ancora Simy in area protegge la palla con il corpo anticipia Manolas il destro finsice in fondo alla rete. (48′). Il napoli balla , così Maksimovici si rende conto di non essere Koulibaly , controla una palla , Messias lo anticpia , appena dentro l’area fulmina Meret. Ultimi 20 minuti con il Napoli che attacca alla ricerca del gol, lo trova Di Lorenbzo di sinistro, angolato nella da fare per Cordaz. Insigne potrebbe chiudere definitivamente il match , l’attaccante del Napoli mogliore in campo sbaglia la mira.

Gattuso in vista del recupero di mercoledì contro la Juventus deve lavorare sul carattere del reparto difensivo.

IL TABELLINO

NAPOLI-CROTONE 4-3

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Maksimovic 4,5 , Manolas 5, Mario Rui 6; Ruiz 6,5, Bakayoko 6 (17′ st Elmas 6); Politano 5,5 (17′ st Lozano 6), Mertens 7 (28′ st Zielinski 6), Insigne 7,5; Osimhen 7 (46′ st Petagna sv). A disp.: Contini, Hysaj, Cioffi, Zedadka, Costanzo, Rrahmani. All.: Gattuso

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Djidji 6, Golemic 5, Luperto 5 (47′ st Marrone sv); Rispoli 5 (1′ st Pereira 6), Messias 7, Zanellato 5 (36′ st Rojas sv), Benali 5,5, Molina 5 (47′ st Di Carmine sv); Ounas 5 (1′ st Vulic 6), Simy 7,5. A disp.: Festa, Cuomo, Magallan, Henrique, Cigarini, Riviere. All.: Cosmi

Arbitro: Di Martino

Marcatori: 19′ Insigne (N), 22′ Osimhen (N), 25′ Simy (C), 34′ Mertens (N), 3′ st Simy (C), 14′ st Messias (C), 27′ st Di Lorenzo (N)

Ammoniti: Rispoli, Benali, Pereira, Rojas (C)

Sergio Chiaretti