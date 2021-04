Serie A: Hauge salva il Milan. A San Siro, rossneri fermati dalla Samp 1-1

Il Milan evita la sconfitta casalinga contro la Sampdoria grazie al gol di Hauge all’’87’. Nel match delle ore 12.30 finisce 1 a tra rossoneri e blucerchiati

Blucechiati in vantaggio al 57’ con Quagliarella , l’attaccante al suo decio centro in campionato lesto ad approfittare di un’errore di Theo Hernandez e con un pallonetto dai 25 metri beffa Donnarumma fiuori dai pali.

La partita diventa un mologo del Milan anche per l’espulsione di Silva (doppio giallo). Il pareggio arriva all’876ì su iniziativa di Kessie che apre per Hauge , il tiro a giro a fil di palo. Ultimo brivo al 90′: Kessie calcia contrasto in scicolata di Bereszynski la palla centra il palo esterno, sarebbe stata una beffe per la squadra di Ranieri.

Milan che a San Siro, non vince dal 7 febbraio.

IL TABELLINO

MILAN-SAMPDORIA 1-1

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma ; Saelemaekers (1′ st Kalulu ), Kjaer , Tomori , Hernandez ; Bennacer (14′ st Tonali ), Kessie ; Castillejo (28′ st Hauge ), Calhanoglu , Krunic (14′ st Rebic ); Ibrahimovic .

A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Tonali, Rebic, Hauge, Meite, Kalulu, Gabbia. All.: Pioli

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Gabbiadini (17′ st Askildsen), Quagliarella.

A disp.: Ravaglia, Letica, Verre, Keita, Ramirez, Jankto, Regini, La Gumina, Yoshida, Ferrari, Leris. All.: Ranieri

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 12′ st Quagliarella (S), 42′ st Hauge (M)

Ammoniti: Colley, Thorsby, Candreva (S), Saelemaekers, Bennacer (M)

Espulsi: 14′ st Silva (S), per doppia ammonizione