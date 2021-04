Motogp, Gran Pemio di Doha. Pole di Martin

Jorge Martin si aggiudica la pole position nel Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Motomondiale 2021

Il pilota del Team Pramac ha fatto registrare il tempo di 1:53.106, portando la sua Ducati Desmosedici del Team Pramac davanti a quella del team-mate Johann Zarco per 0.157s. Domani in prima fila In prima fila Maverick Vinales, Yamaha Factory.

Jack Miller con la Ducati ha ottenuto il quarto tempo affiancato affiancato dalla Yamaha Factory di Fabio Quartararo e dal team-mate Francesco Bagnaia.

Ottimo il settimo tempo di Aleix Espargarò, che ha portato l’Aprilia in terza fila davanti alle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir.

Decimo tempo per Franco Morbidelli, con il pilota italo-brasiliano del Team Petronas staccato dalla vetta di 0.688s. In quarta fila con lui la Honda di Stefan Bradl e la KTM di Miguel Oliveira.

Male Valentino Rossi, subito fuori in Q1 col penultimo tempo: partirà 21esimo. Niente Q2 anche per gli altri tre italiani: Luca Marini, Danilo Petrucci ed Enea Bastianini, rispettivamente tredicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo.