Tifo e violenza verbale sui Social. BASTA attacchi immotivati ai giornalisti

L’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria condanna i continui e violenti attacchi social a cui è sottoposta sempre più frequentemente la categoria sui territori. Ultimi gli episodi di violenza verbale avvenuti in ambito sportivo dopo la conferenza stampa di sabato 25 febbraio al Liberati di Terni.

Fermo restando il diritto di ognuno di criticare e manifestare civilmente dissenso, l’Odg ritiene intollerabile la denigrazione della categoria, che opera peraltro in condizioni sempre più difficili in ogni contesto, svolgendo un ruolo fondamentale e troppo spesso disconosciuto in una società libera e pluralista.

Espressioni violente e diffamatorie non rientrano nel diritto di critica e come tali possono essere perseguite nei termini di legge. Il confronto civile resta lo strumento indispensabile in ogni occasione