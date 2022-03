Mondiali Volley : la Russia non sarà la sede dell’evento

La Federazione Internazionale ha ufficializzato che la Russia non sarà la sede dei Campionati del Mondo inizialmente in programma dal 26 agosto all’11 settembre.

La decisione è stata presa dal Board della FIVB in accordo con il Comitato Organizzatore Locale e la Federazione Russa di pallavolo perché naturalmente non esistono più i presupposti per l’organizzazione del torneo. La FIVB rende poi noto che è al lavoro per trovare un paese (o più paesi) ospitante che possa garantire il regolare svolgimento della manifestazione in un clima di pace e serenità.

“La decisione di spostare la sede dei Campionati del Mondo Maschili da parte della FIVB ci trova pienamente d’accordo – ha commentato il presidente federale Giuseppe Manfredi -. Come Federazione Italiana Pallavolo abbiamo espresso delle grosse perplessità sin dai primissimi giorni dell’inizio del conflitto e ci siamo detti contrari alla possibilità che i nostri ragazzi potessero andare in Russia a giocare la rassegna iridata in un clima a dir poco irreale. Comprendiamo, naturalmente, le difficoltà nel prendere tale decisione, ma onestamente ritengo che questa potesse essere l’unica strada percorribile: siamo contrari alla guerra e a ogni forma di violenza. Ora, come sempre facciamo, daremo il nostro contributo per trovare insieme alla FIVB una soluzione alternativa”.

Ph. ITALIA – SLOVENIA FINALE EUROPEI 2021 PALLAVOLO MASCHILE KATOWICE- POLONIA 19-09-2021 FOTO GALBIATI – RUBIN