Fiorentina , Italiano:” non so cosa rimproverare alla squadra”

“Purtroppo continuiamo a non essere lucidi nei minuti finali di determinate partite e le perdiamo”. Così Vincenzo Italiano , ai microfoni Mediaset subito dopo la sconfitta casalinga con la Juve nella semifinale di andata della Coppa Italia .

Ma sinceramente non so cosa rimproverare alla squadra, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo tirato 22 volte in porta. Abbiamo ancora il secondo round e andremo a giocarcela. Prendere gol in quel modo fa molto male ma ci sono altri 90 minuti e cercheremo di riproporre questo spirito”.

foto: Leonardo belafemina (GdS)