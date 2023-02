Strasimeno, domenica scadono le iscrizioni agevolate

Poco più di un mese all’appuntamento della Strasimeno e le novità non mancano, a cominciare dalle iscrizioni. In vista del 12 marzo i tempi su accorciano, ma provvedendo entro domenica 5 febbraio c’è ancora la possibilità di aderire al grande evento podistico umbro a prezzi agevolati: 45 euro per l’ultramaratona di 58 km, 40 euro per la maratona, 30 euro per la 34 km, 25 euro per la mezza e 10 euro per la prova breve di 10 km. Conviene sbrigarsi attraverso la pagina dedicata https://www.icron.it/newgo/#/evento/20222246, per poter essere parte di una grande festa.

Un’altra novità riguarda l’introduzione di altre prove, questa volta riservate ai non agonisti. Gli organizzatori hanno infatti previsto una serie di camminate: la più lunga, di 20 km si concluderà a Passignano, ai Giardini del Pidocchietto sede di arrivo della mezza maratona. La 17 km avrà la sua conclusione presso gli impianti sportivi di Sant’Arcangelo, teatro dell’arrivo della maratona. La 9 km arriverà a Borghetto di Tuoro sul Trasimeno esattamente come la 10 km mentre la 6,5 km si svolgerà tutta a Castiglione del Lago. Tornando alle gare competitive, la 58 km sarà un vero e proprio percorso del perimetro del lago con partenza e arrivo a Castiglione. La 34 km si concluderà invece a San Feliciano.

Com’è evidente, Castiglione del Lago sarà l’epicentro di questo festival del podismo che ogni anno attira partecipanti da ogni parte del mondo. Quest’anno la Strasimeno avrà anche un’ulteriore valenza, andando a costituire il Campionato Italiano di Combinata di Ultramaratona con la 6 Ore di Teate del 4 giugno.

L’impegno organizzativo, con tante gare, non è certamente semplice. Fra i vari servizi messi a disposizione ci saranno naturalmente le navette che collegheranno Castiglione con le varie località di arrivo. Per il resto saranno messi a disposizione tutti i servizi abrogati fino allo scorso anno per la pandemia. Inoltre, attraverso il sito della gara sarà possibile anche trovare un’adeguata sistemazione logistica per essere parte di una vera festa.