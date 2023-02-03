SERIE BKT – designazioni 23° giornata

Redazione 3 Febbraio 2023 Uncategorized Commenti disabilitati su SERIE BKT – designazioni 23° giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 4 febbraio.

MODENA – CAGLIARI    Venerdì 03/02 h. 20.30

PERENZONI

FIORE – LAUDATO

IV:      BOZZETTO

VAR:     NASCA

AVAR:       VOLPI

BENEVENTO – VENEZIA    h. 14.00

SACCHI J.L.

FONTEMURATO – TRASCIATTI

IV:      DI MARCO

VAR:     MARIANI  (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:  RANGHETTI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

CITTADELLA – ASCOLI      h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

BOTTEGONI – DE MEO

IV:       IACOBELLIS

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       PAGANESSI

COSENZA – TERNANA    h. 14.00

MAGGIONI

ROSSI L. – RASPOLLINI

IV:     DI CICCO

VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:   PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

PERUGIA – BRESCIA      h. 14.00

VALERI

DEI GIUDICI – D’ASCANIO

IV:      LUONGO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MERAVIGLIA

PISA – SUDTIROL      h. 14.00

PICCININI

MIELE D. – VONO

IV:     SACCHI G.

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      COLOMBO

SPAL – BARI      h. 14.00

ABISSO

GALETTO – MACADDINO

IV:     D’EUSANIO

VAR:     MARINI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR:     FELICIANI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

COMO – FROSINONE    h. 16.15

MANGANIELLO

VALERIANI – MORO

IV:     ZANOTTI

VAR:      PEZZUTO

AVAR:       COSSO

PALERMO – REGGINA     Domenica 05/02 h. 16.15

MINELLI

SCATRAGLI – TRINCHIERI

IV:       BONACINA

VAR:      DOVERI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:      BACCINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

PARMA – GENOA     Domenica 05/02  h. 16.15

FOURNEAU

MOKHTAR – PALERMO

IV:     EMMANUELE  

VAR:     BANTI

AVAR:      MONDIN