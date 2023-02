Juventus, Allegri:”per vincere oltre la tattica e tecnica serve spirito giusto”!

Juventus di Allegri è in semifinale di Coppa Italia dopo l’1-0 alla Lazio:

“Abbiamo fatto una bella partita, giocando anche bene quando avevamo la palla – ha commentato Allegri -. Nella ripresa abbiamo concesso poco alla Lazio, ma la cosa più importante è aver ritrovato l’atteggiamento a differenza di quanto fatto in campionato col Monza”. In campionato ci sarà la trasferta di Salerno: “I giocatori sono responsabili, ma devono capire che per vincere le partite oltre a tattica e tecnica serve lo spirito giusto. Contro la Lazio abbiamo vinto molti duelli, arrivando prima sui palloni”.