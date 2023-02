La Virtus Bolgna centra la terza vittoria nelle ultime quattro giornate di Eurolega e si impone 77-64 in casa dell’Asvel.

In Francia, il protagonista è Marco Belinelli, autore di 21 punti con 4 triple e decisivo per il successo della formazione di Scariolo, ora a 11-12 di record e vicinissimo ai playoff. I transalpini, invece, non vanno oltre i 15 di De Colo, miglior marcatore di sempre nelle coppe europee, e restano a 8-15 insieme all’Olimpia.