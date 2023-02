E’morto l’ex pilota Jean-Pierre Jabouille

Morto a 80 anni l’ex pilota francese Jean-Pierre Jabouille, artefice della prima vittoria della Renault in Formula 1.

Nato a Parigi nel 1942 e laureato in ingegneria, Jabouille esordì in Formula 1 nel 1975 con il team Williams, passando poi per la Surtees e la Tyrrel, poi alla Renault con una monoposto spinta da un motore turbo, assoluta novità per l’epoca.

Nella sua carriera ottenne sei pole postion e tre podi due dei quali lo videro sul gradino più alto. la prima, storica volta fu nel Gp di Francia 1979, a Digione 37 i ritiri