Coppa Italia- Alla Juve basta un gol di Bremer. Lazio battuta 1-0. Bianconeri in semifinale

La Juve cenra l’obiettivo quato di finale Coppa Italia superando di misura i biancocelesti di Sarri 1-0.

All’AllianzaStadium un’errore del portiere laziale Maximiano prima determinate si una conclusione di Kostic , poi spalanca la porta al vantaggio bianconeri (44′) con Bremer con un spizzata di testa su cross di Chiesa per superare il turno ed entrare nelle migliori quattro dove affronterà l’Inter in semifinale.

Nella ripresa, nonostante le mosse tattiche offensive di Sarri, la scintilla per riaccendere il match allo Stadium non c’è stata. Pedro ha pasticciato, Milinkovic-Savic è stato disinnescato senza problemi e, anzi, solo una parata con un pizzico di fortuna di Maximiano su Kean ha evitato il raddoppio alla Juventus in ripartenza.

IL TABELLINO

JUVENTUS-LAZIO 1-0

Juventus (3-5-2): Perin ; Danilo , Bremer , Alex Sandro ; Cuadrado (43′ st De Sciglio), Fagioli (18′ st Miretti ), Locatelli , Rabiot , Kostic ; Chiesa (33′ st Di Maria ), Vlahovic (18′ st Kean ). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Malvano, Paredes, Iling. All.: Allegri .

Lazio (4-3-3): Maximiano ; Lazzari , Patric , Romagnoli (33′ st Casale ), Marusic ; Vecino (14′ st Milinkovic-Savic ), Cataldi (30′ st M. Antonio ), Luis Alberto (30′ st Basic ); Anderson , Immobile (1′ st Pedro 5), Zaccagni . A disp.: Adamonis, Provedel, Fuentes, Hysaj, Pellegrini, Radu, Bertini, Romero, Cancellieri. All.: Sarri

Arbitro: Maresca

Marcatori: 44′ Bremer

Ammoniti: Cuadrado, Perin, Danilo (J); Zaccagni (L)