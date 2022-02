Rallye Monte Carlo Historique 2022.Missione compiuta per l’equipaggio di Adrenaline24h

Va in archivio il Rallye Monte Carlo Historique 2022. E’ stato un “Monte” duro, impegnativo ma anche divertente ed emozionante soprattutto durante la passerella finale quando il nostro equipaggio, formato da Alberto Scuro, Presidente di ASI e Nunzia Del Gaudio, Co Founder di Adrenaline24h, a bordo della Fiat 131 Abarth, ha sventolato il tricolore per ricordare l’epica vittoria di cinquant’anni fa della coppia invincibile Munari – Mannucci.

Facciamo i complimenti ad Alexia Giugni e Ornella Pietropaolo, che con la loro splendida Alpine A110 1300 G, hanno conquistato il primo posto nella classifica dedicata agli equipaggi rosa, compiendo una grande impresa, visto che mai nella storia, il trofeo femminile è stato di appannaggio di un equipaggio italiano.

Il 18 febbraio, Gentleman Driver proporrà un servizio dedicato al Rallye di Monte-Carlo, con uno speciale dedicato al nostra avventura al “Monte”… assolutamente da non perdere.