Il Mattino, De Luca: “Fiducioso del Napoli per questa decisiva fase del campionato”

Le dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, di Francesco De Luca, responsabile della redazione sportiva de ‘Il Mattino’

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nell’appuntamento pomeridiano di Radio Goal, è intervenuto Francesco De Luca, responsabile della redazione sportiva de ‘Il Mattino‘.

Queste le sue dichiarazioni.

RUSH FINALE PER IL NAPOLI – “Io penso che ci arrivi bene. Il Napoli ha perso qualche punto per strada, per errori e per una serie di infortuni che ha ridotto la rosa all’osso. Adesso, è ritornato il miglior Napoli. Credo che, a Venezia, Osimhen partirà titolare sperando che possa fare una seconda fase del campionato come quella dell’anno scorso. Io sono fiducioso per questa decisiva fase di campionato anche se, alle spalle, c’è una Juventus che si è rafforzata molto che, però, comunque, rimane a distanza di sicurezza. Il Napoli avrà due scontri diretti in casa e il Napoli dovrà cercare di approfittarne per tentare di giocarsela fino in fondo“.

MERCATO NAPOLI – “Il Napoli ha la lacuna del terzino sinistro che non ha più coperto da tempo. Non si può chiedere a Mario Rui di giocare 60 partite e nemmeno a Juan Jesus di coprire due ruoli e serviva un’alternativa. Stabilita l’impossibilità di questo tipo di operazione, è stato giusto rimanere così. Dopo il grande investimento di Osimhen, il Napoli ha preso giocatori in prestito o svincolati (Anguissa e Juan Jesus, nda) e, quindi, l’indirizzo di questo mercato sembrava abbastanza chiaro e indirizzato.”

POLEMICA EX FIDANZATA LOBOTKA – “Ho seguito qualcosa della vicenda sui social. Io, però, resto sempre molto colpito quando queste compagne o ex compagne di giocatori scrivono qualcosa perché, nella maggior parte dei casi, vivono la Napoli migliore. Preferisco pensare a quei calciatori che, con le loro famiglie, rimpiangono Napoli quando partono o ritornano per un weekend a salutare vecchi amici come ha fatto Allan durante la sosta”.