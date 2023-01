Basket Serie A: Olimpia corsara a Bologna

Milano espugna Bologna e aggancia la Virtus in vetta. L’’Olimpia Milano si agggiudica il big match della 13esima giornata per 96-74, colpo Tortona a Varese, vince anche Brescia all’overtime

Inizia nel migliore dei modi il 2023 dell’Olimpia Milano: la squadra di Ettore Messina piazza il colpo esterno a Bologna e aggancia la Virtus in vetta alla classifica della Serie A di basket. Per l’Armani vittoria 96-74 grazie a una super prestazione di Davies (23 punti), agli uomini di Scariolo non bastano le 17 trasformazioni di Teodosic. Tortona espugna Varese all’ultimo respiro, ok Verona, Scafati, Trieste, Brindisi e Brescia all’overtime.

Risultati

VERONA-TRIESTE 88-81

SASSARI-BRESCIA 92-94

SCAFATI-NAPOLI 96-61

VARESE-TORTONA 88-89

TRENTO-BRINDISI 68-78

TREVISO-VENEZIA 100-93