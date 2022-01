Slalom: Giorgio Rocca si racconta in un libro

Il volume che raccogliela storia della sua vita e della sua carriera sciistica

Giorgio Rocca, uno degli sciatori italiani più vincenti della storia, racconta in prima persona il suo amore smisurato per lo sci e la montagna, fatto di passione, tenacia determinazione e voglia di arrivare.

Slalom

Vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita

GIORGIO ROCCA

con THOMAS RUBERTO

Uscita: 8 ottobre 2021

Pagine: 176

Prezzo: € 19,90

ISBN: 978-88-360-0526-0

————–

Come puoi sognare di diventare un campione di sci se non hai un talento innato e sei un

bambino in sovrappeso? Come puoi decidere di continuare a lottare per emergere se, a

vent’anni, all’esordio in Coppa del Mondo frantumi il ginocchio a metà gara? Come puoi

riuscire a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di casa se sulle spalle porti l’enorme

peso delle aspettative di un intero Paese?

Con una buona dose di autoironia e una carica di sincerità, sempre in bilico tra l’azione

e l’emozione e tra la gioia e la delusione, Rocca descrive le esperienze sportive e umane

che l’hanno portato a primeggiare sulle piste di tutto il mondo, in un’epoca non lontana in

cui lo sci alpino era alla disperata ricerca dell’erede di Alberto Tomba.

Un amore corrisposto che gli ha permesso di conquistare, in una carriera lunga quattordici

anni, la Coppa del Mondo di slalom, tre medaglie di bronzo ai Mondiali e undici vittorie nel

Circo Bianco.

GIORGIO ROCCA, nato in Svizzera nel 1975, ha vinto la Coppa del Mondo di slalom,

collezionando in carriera tre medaglie iridate e ventidue podi. Dal 2010 insegna sci alpino

nelle accademie che ha fondato.

THOMAS RUBERTO vive da sempre tra le montagne di Livigno, in provincia di Sondrio.

Negli ultimi vent’anni ha lavorato prima come giornalista e poi come libraio. Oggi si dedica

alla scrittura e alla famiglia.