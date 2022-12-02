Serie Bkt – designazioini 15^ giornata

Redazione 2 Dicembre 2022 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie Bkt – designazioini 15^ giornata

(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 15ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma domenica 4 dicembre.

VENEZIA – TERNANA     Sabato 03/12 h. 14.00

CAMPLONE

MARGANI – MASSARA

IV:      AURELIANO

VAR:     GIUA

AVAR:       PAGANESSI

CAGLIARI – PARMA    Sabato 03/12 h. 18.00

FERRIERI CAPUTI

LIBERTI – IMPERIALE

IV:      ABISSO 

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:       ROSSI L.

SPAL – MODENA      h. 12.30

MIELE G.

DI GIACINTO – LOMBARDI

IV:       PERENZONI

VAR:      MARIANI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR:       MASSIMI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

ASCOLI – COMO    h. 15.00

CHIFFI

TOLFO – ZINGARELLI

IV:     VOLPI

VAR:     MASSA

AVAR:     PEZZUTO

BARI – PISA    h. 15.00

COSSO

AFFATATO – LAUDATO

IV:      DIONISI

VAR:     MARINI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:     MUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

BRESCIA – REGGINA      h. 15.00

GHERSINI

RASPOLLINI – D’ASCANIO

IV:     MARCENARO

VAR:     NASCA

AVAR:      SERRA

COSENZA – PERUGIA    h. 15.00

FELICIANI

MASTRODONATO – SCATRAGLI

IV:     MARINELLI

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     PRONTERA

GENOA – CITTADELLA      h. 15.00

PAIRETTO

BOTTEGONI – CIPRESSA

IV:     GUALTIERI M.

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       SANTORO

SUDTIROL – FROSINONE    h. 15.00

FOURNEAU

ALASSIO – SCARPA

IV:       MINELLI

VAR:      MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:      PAGANESSI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

BENEVENTO – PALERMO      h. 18.00

BARONI

PAGLIARDINI – GUALTIERI C. 

IV:     AYROLDI

VAR:     DI PAOLO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:      ROSSI M (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)