Serie Bkt – designazioini 15^ giornata

(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 15ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma domenica 4 dicembre.
VENEZIA – TERNANA Sabato 03/12 h. 14.00
CAMPLONE
MARGANI – MASSARA
IV: AURELIANO
VAR: GIUA
AVAR: PAGANESSI
CAGLIARI – PARMA Sabato 03/12 h. 18.00
FERRIERI CAPUTI
LIBERTI – IMPERIALE
IV: ABISSO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: ROSSI L.
SPAL – MODENA h. 12.30
MIELE G.
DI GIACINTO – LOMBARDI
IV: PERENZONI
VAR: MARIANI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
AVAR: MASSIMI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
ASCOLI – COMO h. 15.00
CHIFFI
TOLFO – ZINGARELLI
IV: VOLPI
VAR: MASSA
AVAR: PEZZUTO
BARI – PISA h. 15.00
COSSO
AFFATATO – LAUDATO
IV: DIONISI
VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
BRESCIA – REGGINA h. 15.00
GHERSINI
RASPOLLINI – D’ASCANIO
IV: MARCENARO
VAR: NASCA
AVAR: SERRA
COSENZA – PERUGIA h. 15.00
FELICIANI
MASTRODONATO – SCATRAGLI
IV: MARINELLI
VAR: DI MARTINO
AVAR: PRONTERA
GENOA – CITTADELLA h. 15.00
PAIRETTO
BOTTEGONI – CIPRESSA
IV: GUALTIERI M.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: SANTORO
SUDTIROL – FROSINONE h. 15.00
FOURNEAU
ALASSIO – SCARPA
IV: MINELLI
VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
BENEVENTO – PALERMO h. 18.00
BARONI
PAGLIARDINI – GUALTIERI C.
IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: ROSSI M (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)