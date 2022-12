Qatar 2022 – impresa Corea del Sud, 2-1 al Portogallo e passaggio agli ottavi

Corea del Sud è agli ottavi dei Mondiali 2022 dopo aver battuto 2-1 il Portogallo nella terza giornata del Gruppo H.

I ragazzi allenati ai Bento -.il tecnico ha seguito la partita dalla tribuna in quanto squalificato- , hanno messo sul tewrreno di giuco il cuore etanta grinta rimontando lo svantaggio firmato da Ricardo Horta al 5′ e pareggiato al 27′ da Young-Gwon , dopo uno sfortunato tocco di Cristiano Ronaldo .

Nella ripresa i lusitani sprecano un paio di ripartenze e in pieno recupero, al 91′, la rete di Hee-Chan è valsa i tre punti e il secondo posto nel girone proprio alle spalle del Portogallo per il maggior numero di reti segnate. Fuori l’Uruguay nonostante il 2-0 al Ghana.

—

IL TABELLINO

COREA DEL SUD-PORTOGALLO 2-1

Corea del Sud (4-2-3-1): Seung-Gyu ; Moon-Hwan , Kyung-Won , Young-Gwon (36′ st Jun-Ho), Jin-Su ; Woo-Young , In-Beom ; Kang-In (36′ st Ui-Jo ), Jae-Sung (21′ st Hee-Chan ), Son ; Cho (48′ st Yu-Min ). A disp.: Bum-Keun, Hyeon-Woo, Jong-Gyu, Tae-Hwan, Min-Jae, Chul, Woo-Yeong, Chang-Hoon, Seung-Ho, Sang-Ho, Min-Kyu. Ct.: Bento 6

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa ; Dalot , Pepe , Antonio Silva , Cancelo ; Nunes (20′ st Palhinha ), Neves (20′ st Leao ), Vitinha (37′ st Carvalho 6; Joao Mario (37′ st Bernardo), Ronaldo (20′ st Andre Silva ), Horta 6,5. A disp.: Rui Patricio, Sà, Dias, Guerreiro, Fernandes, Ramos, Joao Felix. Ct.: Santos 5

Arbitro: Tello

Marcatori: 5′ Horta (P), 27′ Young-Gwon (C), 46′ st Hee-Chan (C)

Ammoniti: Kang-In, Hee-Chan (C)

Espulsi: nessuno