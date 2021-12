Tennistavolo Norbello: In cotinuto movimento per belle cause

Il periodo più frenetico dell’anno va affrontato giorno per giorno, senza farsi prendere dal panico. Tanti gli appuntamenti che si avvicendano tra manifestazioni tipiche e normale routine di campionato che se ben shakerate generano una miscela ad alto contenuto calorico. (foto: Giulia-Cavallie Magdalena-Sikorska)

Annunciata la Giornata Paralimpica nel Guilcer di venerdì 3 dicembre 2021, non rimane che soffermarsi sul resto degli appuntamenti di sabato con la squadra maschile chiamata a fare gli straordinari tra Coppa Europea e derby di Sardegna. Poi c’è la A1 femminile impegnata sul campo della capolista (a parimerito con il Castel Goffredo) Polisportiva Bagnolese.

Il tour de force proseguirà il giorno dell’Immacolata con la nuova edizione del Trofeo Internazionale Città di Norbello che riserverà come sempre tante altre belle sorprese. E nel mentre il calendario non conosce soste perché anche nei successivi due fine settimana che precedono le festività, ci sarà da lavorare con impegno massimo.

“Lo stress si accumula- ammette il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu – ma è anche vero che senza attività tutto diventa monotono. Non dimentichiamolo, dietro questi eventi gravitano tante persone che oltre a perorare la nostra causa trovano modo anche di trascorrere dei momenti di spensieratezza, come è negli intenti della nostra società. Ringrazio tutti per l’attaccamento alla maglia e godiamoci fino in fondo questo mese di dicembre pirotecnico”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone unico

Quinta giornata di andata Sabato 4 dicembre 2021 Ore 17:00

Sede di Gioco Scuole medie – via Matteotti – Bagnolo San Vito (MN)

Paninolab Bagnolese ASD A.S.D. Tennistavolo Norbello

PRIMA CONTRO TERZA: NON MANCHERANNO GLI SPUNTI PIACEVOLI

Interrompere il ruolino di marcia impeccabile del team lombardo appare complicato, ma le norbellissime ce la metteranno tutta. La capolista a punteggio pieno può disporre di un nutrito gruppo di pongiste, tra cui la intramontabile italo cinese 100% Tian Jing. A lei si affiancano la romena Georgiana Alina Zaharia (83,3%), la russa Olga Vorobeva (75%), la belga Margo Stefan Degraef e le italiane Veronica Mosconi e Cristina Semenza.

La formazione giallo blu, che insegue il duo di testa solitaria a tre lunghezze è ancora in via di definizione, ma anche in questo caso c’è scelta. Fino a questo momento hanno giocato in A1 Offiong Edem (66,7%), Magdalena Sikorska (due vittorie su due partite disputate), Giulia Cavalli (idem), Tatiana Kukulkova (50%), Crisztina Nagy (28,6%).

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Quinta giornata di andata Sabato 4 dicembre 2021 Ore 19:00

Sede di Gioco Palatennistavolo – via Crespellani – Cagliari

ASD Marcozzi A.S.D. Tennistavolo Norbello

MUOVERE LA CLASSIFICA PER SPERARE

I giallo blu si presentano a Cagliari come ultimi della classe e ancora a zero punti. Più tranquilla la posizione degli avversari nel bel mezzo della graduatoria. Fino ad ora i padroni di casa si sono fatti valere con l’ex Jorge Moises Campos (71,4%) e il russo Denis Ivonin (75%). Completano i ranghi Antonino Amato (28,6%) e Tommaso Maria Giovannetti (50%).

Visto il duplice impegno mattutino in Coppa Europea e serale nel capoluogo sardo, il tecnico Eliseo Litterio non sa ancora se avrà a disposizione tutto il gruppo. La squadra è composta da Diogo Miguel Ferreira De Carvalho, Javier Benito, Sergei Mokropolov, Pavel Tarutin e Pasquale Vellucci.

Coppa Europea – Tischtennis Inter Cup – Pool A

Round 1 Sabato 4dicembre 2021 Ore 10:30

Sede di Gioco Palestra Comuinale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello TTV Entac (Olanda)

TORNA UNA COMPETIZIONE TANTO CARA AL CLUB GUILCERINO

Sono diventate dodici le volte in cui il sodalizio dell’alto Oristanese si iscrive a questa competizione, molto apprezzata nel vecchio continente perché favorisce la sana competizione e l’integrazione tra realtà radicate in territori poco conosciuti. Grazie alla frequentazione costante il nome del Tennistavolo Norbello è molto conosciuto tra gli addetti ai lavori.

Inserito nella Pool A il team sardo ospita gli olandesi del TTV Entac che arrivano da Enschede, città di quasi centosessantamila abitanti situata al confine con la Germania. Della squadra fanno parte Thijs Smit (1981), Colin Ligt (2003), Tom Coenen (1980), Lars Banning (1999).

Campionato Serie C2 Maschile – Girone unico

Quinta giornata di andata Sabato 4 dicembre 2021 Ore 16:30

Sede di Gioco Palazzetto dello sport n. 2– Asse mediano – Guspini (SU)

ASD TT Guspini A.S.D. Tennistavolo Norbello

PERDERE DIVERTENDOSI

Pretendere dal fanalino di coda un risultato positivo a casa della capolista guspinese, tra l’altro a punteggio pieno, appare una fantasia delle più elaborate.

La squadra giallo blu si esprimerà con Eleonora Trudu, Peppe Mele, Roberto Bosu, Antonello Ledda.