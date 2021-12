. Pioli:”se giochiamo così , possiamo dire la nostra”

“Non so dove potremo arrivare, ma stasera la squadra ha avuto la reazione giusta – ha commentato il tecnico rossonero a fine partita -. Non siamo una squadra da compitino, se non andiamo oltre non siamo superiori agli avversari. Se giochiamo con convinzione e fiducia possiamo dire la nostra”.