Napoli: Koulibaly, Ruiz e Insigne, tegole per Spalletti

La situazione dell’infemeria partenopea tiene in ansia Luciano Spalletti .

Dopo Vicotor Osimhen , sottoposto ad intervento chirurgicoper la botta rimediata nel match contro l’Inter, e kl’infortunio di Anguissa, il Napoli ha incassato anche quello di Koulibaly. Il difensore senegalese ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro che lo terrà fuori almeno un mese, mettendo a rischio anche la Coppa d’Africa.

Problemi anche per Fabian Ruiz e Insigne , entrambi verranno rivalutati in vista del big match. Per lo spagnolo gli esami hanno evidenziato una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro. Mentre il capitano del Napoli ha riportato una contrattura al soleo sinistro,