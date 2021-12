Mourinho:”Complimenti ai miei che un’altra volta hanno dato tutto, contro tutto e tutti”.

“Sabato abbiamo una partita importante e dobbiamo inventarci una squadra con cui scendere in campo”.

Meno male che ho fatto in tempo a cambiare Mancini perché magari avrebbe preso il giallo”. Per la sfida contro l’Inter, sua ex squadra, Josè Mourinho perde Abraham e Karsdorp, ammoniti e diffidati nella gara persa contro il Bologna e non nasconde la rabbia per la gestione dei cartellini. “Complimenti al Bologna e a Mihajlovic, hanno lottato e preso tre punti – ha proseguito il tecnico della Roma .