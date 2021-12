La Junior torna nella palestra Zizzi per sfidare il Cassano Magnago.

Ad oltre un mese di distanza dall’ultimo match casalingo, la Junior Fasano tornerà sabato, 4 dicembre, nella palestra Zizzi, per affrontare alle 16.30 il Cassano Magnago nell’impegno valido per l’11^ giornata della Serie A Beretta.



Morale alto tra le file della compagine biancazzurra, capolista e reduce dal brillante successo conseguito a Sassari sabato scorso, ma indubbiamente massima attenzione va dedicata al team lombardo di Davide Kolec, nel quale, tra gli altri, figura l’attuale miglior realizzatore del torneo Federico Mazza. Nelle prime dieci gare di campionato la formazione varesina si è comportata bene contro ogni avversario, raccogliendo quattro successi, l’ultimo dei quali nel precedente week-end contro Siracusa, e dimostrando di essere pienamente in lotta per un piazzamento che possa regalare l’accesso alle Finals di Coppa Italia.

L’incontro, che sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming su ElevenSports, sarà arbitrato dai sig.ri Simone-Monitillo, con il quadro dell’11° turno della Serie A Beretta che si completa con gli incontri Bolzano-Sassari, Trieste-Carpi, Merano-Bressanone e Pressano-Rubiera. Riposerà il Siracusa, mentre Appiano-Conversano sarà disputata il 15 dicembre a causa dell’impegno dei pugliesi in European Cup di sabato 4 in Norvegia.

Antonio Latartara