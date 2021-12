Football Americano: U15, U18 e Coppa Italia A. Il tabellone nel weekend

Pausa per Under 12 e Campionato Femminile, Week 5 per il Campionato U15, fase ad orologio in U18 e Coppa Italia. Ecco cosa ci offrirà il weekend. (nella foto di Giulio Bosi, i genelli Lucchi, Sebastiano e Santiago)

Nel weekend torna quasi al completo il tabellone del Campionato U15, con 5 partite in programma e il derby romano tra Gladiatori e Legio XIII a meritarsi la copertina. I due team occupano rispettivamente la seconda e prima posizione nel Girone B, situazione che aggiunge ‘pepe’ ad una stracittadina già parecchio sentita e che, lo scorso 23 ottobre, aveva visto prevalere la Legio XIII con soli 4 punti di scarto. Non sarà però l’unico incontro al vertice della categoria, perché nel Girone B le Aquile Ferrara, prime in classifica, affronteranno in casa i Titans Romagna, diretti inseguitori a caccia della rivincita dopo il 52 a 20 subito nella gara di andata. E sarà tentativo di rivincita anche per Rhinos Milano, Vipers Modena e White Tigers Massa, chiamati alle più che impegnative gare di ritorno contro Daemons Cernusco, HP team e Guelfi Firenze.

Inizia la ‘fase ad orologio’ in U18 e il programma ci propone il derby tutto emiliano tra Warriors Bologna e Vipers Modena, team che chiudono attualmente la classifica del Girone B, Lions Bergamo e Redskins Verona, rispettivamente secondi e terzi dello stesso girone, e poi le sfide di alta classifica tra Guelfi Firenze e Dolphins Ancona nel Girone C, tra Seamen Milano e Giaguari Torino nel Girone A (con gli Skorpions Varese ancora fermi ai box), oltre ai match del riscatto tra Blitz Balangero e Daemons Cernusco e tra Grizzlies Roma e Legio XIII Roma, al secondo impegno stracittadino del weekend.

Coppa Italia alla Week 7 e anche qui troviamo le partite della ‘fase ad orologio’. Immediato re-match tra Guelfi Firenze e Aquile Ferrara, dopo il recupero della scorsa settimana, che ha visto i fiorentini spuntarla per un solo punto. Tornano le sfide tra Warriors Bologna e Saints Padova, Giants Bolzano e Rhinos Milano e Seamen Milano e Lions Bergamo: la corazzata blue-navy agli ordini di coach Bellora pare attualmente un gradino sopra tutte e il 53 a 7 comminato ai Lions lo scorso 24 ottobre spinge l’ago della bilancia decisamente da una parte, ma nel football tutto può succedere e abbassare la guardia può regalare inaspettate sorprese. Più equilibrata dovrebbe essere la partita tra Warriors e Saints, mentre i Giants proveranno finalmente a togliere lo 0 in classifica sfruttando contro i Rhinos il fattore campo (giocare allo Stadio Europa di Bolzano non è mai stato facile per nessuno!).

Per finire, una curiosità: la partita tra Warriors e Saints sarà anche teatro dello ‘scontro fratricida’ tra i gemelli Lucchi: Sebastiano e Santiago, infatti, per motivi di studio risiedono l’uno a Bologna e l’altro a Padova. Di rinunciare allo sport che amano, non se ne parla, e la sorte ha voluto che i due team decidessero di partecipare alla stessa Competizione, mettendo dunque i gemelli l’uno contro l’altro!

Ecco il programma ufficiale:

CAMPIONATO ITALIANO U15

Sabato, 4 dicembre

h. 20.00 Vipers Modena vs HP Team

Domenica, 5 dicembre

h. 14.00 Aquile Ferrara vs Titans Romagna

h. 15.00 Daemons Cernusco vs Rhinos Milano

h. 15.00 Gladiatori Roma vs Legio XIII Roma

h. 15.00 White Tigers Massa vs Guelfi Firenze

CAMPIONATO ITALIANO U18

Sabato, 4 dicembre

h. 15.00 Warriors Bologna vs Vipers Modena

h. 17.00 Lions Bergamo vs Redskins Verona

h. 19.00 Seamen Milano vs Giaguari Torino

Domenica, 5 dicembre

h. 14.00 Blitz Balangero vs Daemons Cernusco

h. 14.30 Guelfi Firenze vs Dolphins Ancona

h. 16.00 Grizzlies Roma vs Legio XIII Roma

COPPA ITALIA

Sabato, 4 dicembre

h. 19.30 Warriors Bologna vs Saints Padova

h. 21.00 Guelfi Firenze vs Aquile Ferrara

Domenica, 5 dicembre

h. 14.30 Giants Bolzano vs Rhinos Milano

h. 15.00 Seamen Milano vs Lions Bergamo

Ph. Credits: @Giulio Busi

Barbara Allaria