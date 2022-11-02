Serie BKT – arbitri 12^ giornata

Redazione 2 Novembre 2022 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie BKT – arbitri 12^ giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 12ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 5 novembre.

BENEVENTO – BARI    h. 14.00

CAMPLONE

PERROTTI – D’ASCANIO

IV:      MASTRODOMENICO

VAR:    DIONISI (VAR ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR: MERAVIGLIA (VAR ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

BRESCIA – ASCOLI      h. 14.00

GARIGLIO

GUALTIERI C. – RICCI M.

IV:      LONGO E.

VAR:     ABISSO

AVAR:       MUTO

CITTADELLA – MODENA    h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

PAGLIARDINI – LOMBARDO

IV:       BURLANDO

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       LONGO S.

PISA – COSENZA    h. 14.00

PATERNA

PALERMO – FONTEMURATO

IV:     TREMOLADA

VAR: LA PENNA (VAR ON-SITE STADIO “ARENA GARIBALDI”)

AVAR: SANTORO (VAR ON-SITE STADIO “ARENA GARIBALDI”)

SUDTIROL – CAGLIARI    h. 14.00

BARONI  

TOLFO – DI MONTE

IV:      DE ANGELI

VAR:  PEZZUTO (VAR ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR: PERENZONI (VAR ON-SITE STADIO “DRUSO”)

TERNANA – SPAL       h. 14.00

SERRA

DI GIOIA – MORO

IV:     FRASCARO

VAR:     GUIDA

AVAR:      PAGANESSI

FROSINONE – PERUGIA      h. 16.15

DI BELLO

RANGHETTI – PAGNOTTA

IV:     CATANOSO

VAR:     AURELIANO

AVAR:     GUALTIERI M.

PALERMO – PARMA    h. 16.15

MAGGIONI

ZINGARELLI – DE MEO

IV:      MAGGIO

VAR:  MASSIMI (VAR ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:    MARCENARO (VAR ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

COMO – VENEZIA     Domenica 6/11 h. 16.15

MIELE G.

FIORE – LOMBARDI

IV:       DI FRANCESCO

VAR:      GUIDA

AVAR:      MUTO

REGGINA – GENOA    Lunedì 7/11 h. 20.30

MARESCA

DI IORIO – LAUDATO

IV:     PASCARELLA

VAR:  MINELLI (VAR ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR:  SACCHI (VAR ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)