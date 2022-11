Napoli, Spalletti:”Essere primi è un gradissimo risultato”

Dopo la sconfitta col Liverpool, Luciano Spalletti non fa drammi e bada al sodo. “

Il girone è stato condotto in maniera eccezionale dai nostri giocatori – ha spiegato il tecnico del Napoli alla fine del match -.

Abbiamo fatto una grandissima prestazione, perché per gran parte della partita abbiamo avuto il possesso della creando situazioni per andare a concludere”.

“Abbiamo mantenuto la partita in equilibrio totale senza andare mai in affanno – ha aggiunto -. Poi gli episodi finali, man mano che passavano i minuti mi sembrava che la squadra si accontentasse e ho tentato di fare dei cambi, ma non è servito perché loro sono stati bravissimi”.