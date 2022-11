Milan-Salisburgo 4-0. Rossoneri agli ottavi Champions League

Olivier Giroud protagonista della serata al Meazza di San Siro. Il francese autore di una doppietta e un assist.

L’attaccante transalpino sblocca il match con un colpo di testa su corner di Tonali, poi fa la torre a Krunic che sempre di testa fa secco Kohn (46′) e al 57′ chiude gara e discorso qualificazione con un sinistro da pochi passi.

Prima del quarto gol relaizzato da Messias (91′) , palo di Hernandez e traversa di leao.

Gli austriaci, retrocedono in Europa League.



IL TABELLINO

MILAN-SALISBURGO 4-0

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (41′ st Gabbia), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez (33′ st Ballo-Tourè); Bennacer (24′ st Pobega), Tonali; Rebic, Krunic (32′ st De Ketelaere), Leao (24′ st Messias); Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Brahim Diaz, Dest, Origi. All.: Pioli

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet (1′ st Bernardo), Pavlovic, Wober (32′ st Ulmer), Seiwald, Kjaergaard, Gourna-Douath (19′ st Kameri), Sucic, Okafor (32′ st Koita), Adamu (16′ st Sesko). A disp.: Mantl, Walke, Van Der Brempt, Piatkowski, Simic, Diarra. All.: Jaissle

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna)

Marcatori: 14′ e 12′ st Giroud (M), 1′ st Krunic (M), 47′ st Messias (M)

Ammoniti: Okafor (S), Gourna-Douath (S)