Champions League – Risultati

Ultimo turno fase a Gironi.

Real Madrid-Celtic 5-0

Tutto facile per le ‘Merengue’ pokerissimo al celtic e primo posto nel Girone. Partita già chiusa nel primo tempo grazie a Modric e Rodrygo, nella ripresa Asensio, Vinicius e Valverde chiudono i giochi.

Shakhtar-Lipsia 1-4

PLo Shakthar ci ha proato ma, il Lipsia non è caduto nella trappola. La squafra di Marco Rose ha vinto 4-0 : Nkunku apre i giochi, Silva, Szoboszlai e Olmo chiudono il punteggio. Il Lipsia si qualifica da seconda nel girone.

Chelsea-Dinamo Zagabria 2-1

I Blues volevano solo confermare il primo posto nel Girone e ci riescono senza troppe ansie superando i croati a Stamford Bridge: apre le marcature però proprio la Dinamo Zagabria, con il gol di Petkovic, poi pareggiato da Sterlin al 18′. Prima dell’intervallo arriva anche il gol dell’ex bianconero Zakaria che sarà poi decisivo.

Maccabi Haifa-Benfica 1-6

Benfica travolgente in trasferta, dilagante nella ripresa dopo un avvio bloccato: i portoghesi vanno in vantaggio con Ramos dopo appena 20′ ma vengono raggiunti dal rigore di Chery. Nel secondo tempo non c’è storia: Musa segna il nuovo vantaggio, arrivano i gol di Grimaldo prima, Rafa Silva e Araujo prima del sigillo di Joao Mario per il 6-1.

Manchester City-Siviglia 3-1

Altra vittoria in rimonta della serata: la squadra di Pep Guardiola va sotto in casa grazie al gol spagnolo con Rafa Mir alla mezz’ora, poi ci pensano due giovanissimo come Lewis e Alvarez a riportare davanti i Citizens davanti al proprio pubblico. Primo posto mai in discussione con il tris di Mahrez.

Copenaghen-Borussia Dortmund 1-1

I tedeschi del Borussia Dortmund non avevano troppo da chiedere a questa serata di Champions, già certi del secondo posto nel gruppo alle spalle del City. Il vantaggio del Dortmund arriva grazie a Hazard, prima dell’intervallo anche il pareggio dei padroni di casa con Haraldsson. Nella ripresa sfiorato più volte il vantaggio con Moukoko ma senza successo.