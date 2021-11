Serie BKT. Ternana – Como 1-2

Ternana imprecisa e sciupuna. Il Como passa al “Liberati”. La squadra larina si impone 2- a 1 con Vignali e La Gumina.Donnarumma sbaglia un calcio di rigore sullu zero a zero. Terzo errore dal dischetto-

Ternana imprecisa al tiro ad iniziare dal calcio di rigore, battuto sul palo da Donnarumma, si è fatta battere 2 a 1 da un Como pratico, attento in difesa e spregiudicato nelle verticalizzazioni ed in contropiede al cospetto di una Ternana tutt’altro che concreta anche se qualche occasione per segnare c’è stata.

La Ternana ha avuto a disposizione sette calcio d’angolo nel primo tempo, tre nella ripresa, diverse palle goal di testa si sono create, ma non hanno inciso.

Anzi la rete del 2 a 1 è arrivata con un destro sul secondo palo di Falletti.

Alla vigilia, in casa Ternana, era arrivato il momento di fare delle riflessioni dal fatto di avere perso cinque partite ed avere subito troppi goal.

Ora le sconfitte sono sei su undici gare disputate, sotto accusa il turn over dell’ infrasettimanale e, invece, di “archiviare” e ripartire come si era detto, l’ennesimo ko, per giunta casalingo, è arrivato lo stesso nonostante un forcing finale che, a dir la verità, avrebbe meritato la rete del possibile pareggio.

“Quando sei negativo e crei la negatività ecco il risultato – l’esordio ironico di Cristiano Lucarelli dopo le polemiche che hanno fatto seguito alla sconfitta di Cosenza – oggi l’approccio all’incontro è stato positivo, ma il rigore ci ha condizionato mentalmente, costruito tanto senza la necessaria fluidità”.

La partenza della Ternana è stata di quelle travolgenti e, a dire poco, sfortunate.

Al 2’ Partipilo ha innescato Falletti per una “verticalizzazione al bacio” la cui conclusione però, all’interno dell’area di rigore del Como, ha avuto il difetto di mira con la palla che si è alzata sopra la traversa avversaria.

Al 3’ la Ternana ci ha riprovato prendendo, ancora una volta, la difesa lariana in velocità con Partipilo “pescato” in area da Palumbo, dribbling secco e fallo di Ioannu ai suoi danni: calcio di rigore per la Ternana decretato da Abisso.

Alla battuta si è presentato al 4’ Donnarumma per riscattare gli errori dal dischetto nel finale della partita infrasettimanale di Cosenza ma l’attaccante, ex Brescia, ha centrato in pieno il palo segnando poi sulla ribattuta in una situazione di fuorigioco da punire con un calcio di punizione in favore della difesa.

Al goal subito è scaturita la rete a “suonare come beffa” del Como con la conclusione al 16’ dalla distanza di Vignali, che si è insaccata in fondo alla rete.

“Dopo il rigore sbagliato, ho visto un po’ di tensione nella squadra, non c’è era quella libertà di sempre – commenta Lucarelli – presi tra l’altro due goal banali dove, sul secondo, saremmo dovuti andare più decisi al contrasto.

In questa categoria ogni minimo errore lo paghi a caro prezzo”.

Al 19’ un colpo di testa di Donnarumma su calcio d’angolo di Palumbo, ma la palla è scivolata sul fondo, alta sopra la traversa la conclusione mancina al 20’

di La Gumina, che ha mancato di poco una possibile palla del raddoppio.

Al 28’ il destro di Defendi non ha trovato la porta: palla alta sopra la traversa con la complicità del portiere del Como Gori chiamato al provvidenziale intervento.

Le “fere” hanno rischiato sull’asse Chajia – La Gumina con l’ex rossoverde pericoloso e Iannarilli bravo nella circostanza alla parata di piede.

Al 35’ poi un colpo di testa di poco fuori di Capuano, che al 44’ è stato costretto ad uscire per un infortunio muscolare. Al suo posto è entrato Boben.

Il secondo tempo è iniziato con la Ternana all’attacco per recuperare, ma così facendo ha rischiato anche di scoprirsi e subire il contropiede del Como.

Detto fatto e gli ospiti si sono portati sul 2 a 0 sfruttando proprio il “ribaltamento di fronte” con La Gumina che ha approfittato a dovere della verticalizzazione di Cerri ed, in velocità, ha alzato un pallonetto vincente sul l’uscita di Iannarilli.

“Per non vincere siamo comunque costretti a creare molto – l’amaro sfogo del tecnico livornese – al contrario perdiamo con troppa facilità. Quando si fanno errori è giusto esser puniti, ma è vero anche che ci abbiamo creduto”.

Dopo le sostituzioni di Lucarelli, che ha mandato in campo Capone al posto di Furlan e Mazzocchi per Donnarumma, la Ternana si è procurata una ghiotta palla goal al 57’, merito di una grande elevazione di Sorensen da calcio d’angolo, ma la palla è andata di poco sul fondo a pochi passi dalla porta avversaria.

Ancora un tiro impreciso per la Ternana al 65’ questa volta con il destro di Falletti.

Ad un quarto d’ora dal termine è stato lo stesso Falletti a riaprire la partita con un destro angolato dal limite, che ha terminato la sua corsa nell’angolino.

E’ stato però nel finale che la Ternana avrebbe potuto segnare il pareggio.

Al 88’ la squadra rossoverde è andata ancora di più vicina al goal con un lob di Sorensen, che ha centrato l’incrocio dei pali.

In fondo la partita avrebbe potuto anche prendere una “piega diversa”.

Perciò la squadra deve guardare con fiducia alla trasferta di Alessandria

Il TABELLINO

TERNANA-COMO 1-2

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli, Defendi (29’ st. Ghiringhelli), Sorensen, Capuano (43’ pt. Boben), Martella (29’ st. Celli), Proietti, Palumbo, Partipilo, Falletti, Furlan (12’ st. Capone), Donnarumma (12’ st. Mazzocchi). All. C. Lucarelli

COMO(4-4-2): Gari, Vignali, Scaglia, Solini (37’ st. Barroccini), Iannou, Irvine, Bellemo, Arrigoni, Chajia (30’ st. Cagnano), La Gumina, Cerri (37’ st. Gliozzi). All. Gattuso

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo

ASSISTENTI: Alessio Saccenti (Modena); Mario Vigile (Cosenza)

IV UFFICIALE: Matteo Canci (Carrara)

VAr: Antonio Di Martino (Teramo)

AVAR: Luigi Rossi (Rovigo)

AMMONITI: Falletti (Ternana); Chajia (Como); Defendi (Ternana); Proietti (Ternana)

RETI; 16’ pt. Vignali (Como); 7’ st. La Gumina (Como); 31’ st. Falletti (Ternana)

Note: 4’ Donnarumma (Ternana) ha centrato il palo su calcio di rigore

RECUPERO: 2’ pt.; 4’ st.

ANGOLI: 10 a 2 per la Ternana

SPETTATORI:3.426 di cui 142 ospiti), incasso 44. 889 euro

Stefano Giovagnoli