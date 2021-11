Serie A: Bologna-Cagliari 2-0

Dopo il ko di napoli , il Bologna ritorva la vittoria nel posticipo serale allo stadio Dall’Ara , Cagliari battuto 2-0

Nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, gli emiliani sbloccano con il gol di De Silvestri in avvio di ripresa solo dvanati a Cragno servito da uno splendido assist d Arnautovic. Il Cagliari reagisce gli attacchi d sono sterili e producono poco o nulla, mentre i felsinei sfiorano il colpo del ko con Sansone, il cui destro da fuori sbatte contro il palo. Nel finale Caceres si fa espellere scagliando inutilmente il pallone contro Dominguez a gioco fermo, lasciando i suoi con l’uomo in meno per l’assalto finale. In pieno recupero, con gli uomini di Mazzarri in dieci per il rosso a Caceres. I felsinei salgono a 15 punti, a metà classifica, mentre i sardi restano in ultima posizione a 6 puti fanalino di coda



IL TABELLINO

BOLOGNA-CAGLIARI 2-0

Bologna (3-4-2-1): Skorupski ; Theate , Medel , Soumaoro ; Hickey , Dominguez , Svanberg (27’ st Binks ), De Silvestri ; Barrow (27’ st Sansone ), Soriano (41’ st Skov Olsen); Arnautovic . A disp.: Bardi, Franzini, Dijks, Mbaye, Vignato, Cangiano, Orsolini, Santander, Van Hooijdonk. All.: Mihajlovic

Cagliari (3-5-2): Cragno ; Carboni (24’ st Caceres ), Godin , Zappa (43’ st Pereiro ); Lykogiannis , Marin , Strootman (14’ st Bellanova ), Deiola (24’ st Farias ), Nandez ; Pavoletti , Joao Pedro . A disp.: Aresti, Altare, Oliva, Ceppitelli, Grassi, Radunovic, Obert. All.: Mazzarri

Arbitro: Massa

Marcatori: 49’ De Silvestri, 96’ Arnautovic

Ammoniti: Svanberg (B), Joao Pedro (C), Hickey (B), Medel (B), Pavoletti (C)

Espulso: Caceres (C)